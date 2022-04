Delitti in Paradiso in onda su Rai2 lunedì 4 aprile: le anticipazioni e la trama dei due episodi di serata

Delitti in Paradiso va in onda su Rai2 nella prima serata di lunedì 4 aprile a partire dalle ore 21:20. Le anticipazioni e la trama dei due episodi di serata.

Delitti in Paradiso continua ad andare in onda su Rai2 nella prima serata di lunedì 4 aprile 2022 con la proposta di altri due episodi. A partire dalle ore 21:20 il ciclo poliziesco torna ad occupare il lunedì del secondo canale con la sua nona stagione, già vista dai telespettatori italiani sia del canale Fox che della stessa Rai. Ad intrattenere il pubblico con i nuovi casi da risolvere ci sarà il nuovo capo Neville Parker, che nel corso di questa stagione è subentrato all’amato investigatore Jack Mooney. I personaggi interpretati da Ralf Little, Aude Legastelois-Bidé, Tobi Bakarecapo trovano nuovamente posto nel commissariato di Polizia dell’isola caraibica di Saint Marie nei due episodi in onda su Rai2 dal titolo di Un oscuro segreto e Niente è come sembra.

Delitti in Paradiso – Un oscuro segreto: la trama

Nel settimo episodio della nona stagione sull’isola si sta per tenere un matrimonio. Cynthia è in preda all’euforia e si sta per sposare e ad aiutarla ci sono la sorella Kiki, la madre Georgine e la zia Eleanor. Ma proprio la zia viene trovata inspiegabilmente morta. Parker, Madeleine, Ruby e JP devono indagare sul caso che si intreccia nelle vicende personali dei protagonisti, quando arriva il fidanzato della ragazza e si scopre come conosca Ruby, definitia la sua ex fidanzata.

Sulla scena del crimine vengono ritrovati una Bibbia e un tè freddo mentre si evince di come la donna sia stata pugnalata, ma da chi?

Delitti in Paradiso – Niente è come sembra: la trama

L’ottavo episodio di stagione ci mostra Parker qualche tempo prima di tornare in Inghilterra. Toccherà nuovamente a lui aiutare la polizia di Saint Marie con un altro caso quando viene trovato morto un uomo. La vittima è Robert Garwood, il marito di un’ex attrice teatrale che divenuta non vendente ha abbandonato la carriera e sembra nascondere molti segreti.