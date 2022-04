Million Day estrazioni e Extra numeri vincenti di oggi 4 aprile: combinazioni, cinquina e ora di estrazione

Primo lunedì del mese di aprile da passare in compagnia del un nuovo concorso del Million Day. Il gioco prende posto nella serata di lunedì 4 aprile 2022 a partire dal nuovo orario delle 20:30. I giocatori si sono ormai settati sulle interessanti novità introdotte qualche settimana fa ed andranno nuovamente a caccia delle combinazioni vincenti della lotteria, ormai sdoppiatasi da quando è comparsa quella dell’EXTRA MILLIONDAY, in grado di donare sempre un premio massimo da 1 milione di euro. Le due combinazioni vincenti saranno estratte a partire dalle ore 20.30, con il nostro giornale che ti aggionnerà in merito a partire da qualche minuto dopo.

Scopri le due combinazioni vincenti di giornata.

Million Day ed Extra Million Day: tutte le ultime estrazioni

A partire da mercoledì 16 marzo 2022 una interessante novità ha messo i giocatori della lotteria di fronte ad una nuova accattivante doppia sfida. La lotteria si è infatti sdoppiata dando la possibilità di giocare con il propri pronostico a tentare di indovina due combinazioni vincenti.

Aggiungendo infatti l’opzione EXTRA MILLIONDAY ad una giocata classica per il MillionDAY, oltre alla prima estrazione di 5 numeri dai 55, con i numeri giocati si partecipa anche ad una seconda estrazione di 5 numeri dai 50 rimanenti.

Per permettere ai giocatori di avere un riassunto delle estrazioni dopo l’introduzione di qusta succosa novità, nella tabella qui sotto riportiamo tutte le ultime estrazione del Million Day da quando è stato affiancato dalla seconda cinquina dell’Extra Million Day, che cosente di ampliare le proprie giocate a due combinazioni:

DOMENICA 3 aprile 2022 3,22,25,26,31 12,17,20,45,47 SABATO 2 aprile 2022 7,9,20,33,53 19,39,40,41,47 VENERDÌ 1 aprile 2022 1,3,22,43,44,55 1,3,11,16,26 GIOVEDÌ 31 marzo 2022 6,12,18,35,45 5,16,24,33,41 MERCOLEDÌ 30 marzo 2022 10,33,37,43,52 19,20,27,36,40 MARTEDÌ 29 marzo 2022 11,17,22,29,43 1,4,19,36,52 LUNEDÌ 28 marzo 2022 7,9,12,21,55 14,16,33,34,37 DOMENICA 27 marzo 2022 22,31,33,49,50 2,5,7,15,47 SABATO 26 marzo 2022 32,34,42,49,55 3,8,11,12,46 VENERDÌ 25 marzo 2022 7,15,27,49,51 22,23,33,48,52

