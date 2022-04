Nero a metà stagione 3: anticipazioni e trama della prima puntata con Claudio Amendola lunedì 4 aprile su Rai1

Nero a metà 3 va in onda per la prima puntata su Rai1 nella serata di lunedì 4 aprile 2022. Scopri le anticipazioni del primo appuntamento con Claudio Amendola.

A partire dalla prima serata di oggi Rai1 torna la casa di Claudio Amendola con la proposta della terza attesa stagione di Nero a metà. Dalle ore 21:30 l’attore romano veste nuovamente i panni dell’Ispettore Carlo Guerrieri nella prima delle sei prime serate in programma sulla rete ammiraglia della televisione pubblica. Al suo fianco tornano anche i personaggi interpretati da Miguel Gobbo Diaz, Margherita Vicario e dalla new entry Caterina Guzzanti per una trama che si infittisce maggiormente con il ritorno in scena della prima moglie di Carlo che aggiungerà pepe alla narrazione. Le anticipazioni della trama dei primi due episodi di Nero a metà 3 intitolati Segreti e bugie parte uno e parte due.

Nero a metà 3: la prima puntata della nuova stagione

Il pubblico di Rai1 nella prima serata di lunedì 4 aprile 2022 si troverà di fronte ad un gradito quanto atteso ritorno. La terza stagione di Nero a metà prende il via a partire dalle ore 21:30 circa con tutto il carico di personaggi e vicende che ruotano intorno all’Ispettore Carlo Guerrieri interpretato da Claudio Amendola.

Il cast di Nero a metà

L’attore romano torna a guidare il cast del poliziesco che lo vedrà al fianco degli altri interpreti confermati Miguel Gobbo Diaz, Fortunato Cerlino, Rosa Diletta Rossi, Alessandro Sperduti, Margherita Vicario, Claudia Vismara, Daphne Scoccia, Margherita Laterza, Sabrina Martina, Fabien Lucciarini, Alessia Barela e Angela Finocchiaro e delle nuove entrate intraviste nei promo della serie di Rai1 Caterina Guzzanti, Giorgia Salari, Gianluca Gobbi, Eduardo Valdarnini, Adriano Pantaleo e Luca Cesa.

Nero a metà 3: la trama della prima puntata

La prima puntata della nuova stagione avrà il titolo di Segreti e bugie e sarà divisa in due parti. Nella prima vedremo la vita e carriera di Carlo che verranno travolti da un vero e proprio uragano: il ritorno della sua prima moglie Clara.

La donna dopo essere uscita dal carcere per recarsi dalla figlia e scontare lì gli arresti domiciliari, fa perdere le sue tracce. Sua figlia Alba pensa subito ad un rapimento ma sarà l’ex marito a spiegarle di come dietro ci possa essere un piano nascosto.

Nela seconda parte dell’appuntamento Carlo si mette ad indagare sul caso della scomparsa di Clara che via via si rivela sempre più intricato e misterioso. L’ispettore non riesce ancora a trovare delle risposte adeguate e brancola nel buio. Anche quando Bragadin trova sul computer di Clara le foto di una donna con una valigia, scattate di nascosto da lei alla stazione Termini, tutto si risolve in un buco nell’acqua.