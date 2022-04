Previsioni meteo dal 4 al 10 aprile: ultimi colpi invernali e prime fiammate calde, toccati i 20 gradi

Con il mese di aprile forse le temperature più miti stanno davvero per fare il loro ingresso nel 2022. Questa primavera sarà caratterizzata da ultimi colpi di coda invernali e prime fiammate di caldo. Già a partire da questa settimana, inoltre, vi sarà un incremento delle temperature. Si prospetta, insomma, una stagione primaverile un po’ sottosopra. Le previsioni meteo dal 4 al 10 aprile.

Meteo di lunedì 4, martedì 5 e mercoledì 6 aprile

La settimana fa il suo ingresso con cielo nuvoloso un po’ ovunque. Possibili piogge al Centro, al Sud e sulle Isole Maggiori. Al Nord, invece, durante la giornata il tempo potrebbe migliorare e si potranno verificare schiarite che potranno lasciare il posto a un cielo sereno.

Le temperature saranno in aumento in tutta la nostra penisola.

Martedì 5 aprile si potranno verificare alcune precipitazioni residue dal giorno precedente in Sardegna e nel Sud Italia. Una volta passati questi momenti, però, la situazione sarà abbastanza stabile in tutto il Paese. In generale ci sarà un rialzo termico con l’arrivo di aria mite.

Nella giornata di mercoledì 6 aprile, invece, le piogge potranno tornare su Sardegna, Lazio, Abruzzo e Molise, a causa del transito di un corpo nuvoloso nei nostri cieli.

Tuttavia, a Nord la nuvolosità sarà scarsa e al Sud vi saranno ampie schiarite. Il rialzo termico porterà le temperature fino a 18-20° possibili anche nel Nord.

Previsioni meteo per giovedì 7 e venerdì 8 aprile

Giovedì 7 aprile le perturbazioni, poi, potranno raggiungere anche altre regioni, specialmente nel Sud, nel medio Adriatico e sulle Isole Maggiori. Nel Nord, invece, la situazione sarà migliore e si potranno verificare schiarite.

Inoltre, vi sarà un ulteriore leggero rialzo termico.

Da venerdì il clima tornerà stabile in tutta Italia grazie ad un rinforzo dell’alta pressione.

Le temperature potranno persino andare oltre i 20 gradi.

Previsioni meteo per il week end: sabato 9 e domenica 10 aprile

Nel week end il cielo tornerà coperto con nubi sparse e possibili precipitazioni (anche nevose sulle montagne) un po’ ovunque. Vi saranno, però, anche ampie schiarite.

Le nubi continueranno anche nella giornata di domenica 10 aprile, anche se il tempo sarà sereno in alcune zone d’Italia. In particolare al Nord sulla riviera ligure e sulle Alpi centrali, nel Centro sul Tirreno e sull’Adriatico e nel Sud sull’Adriatico.