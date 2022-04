Turista muore a Roma dopo un malore, le accuse al 118 di non parlare inglese e la replica della Regione Lazio

Una turista di 25 anni è morta in provincia di Roma. Aveva avuto un malore, ma a causare il suo decesso sarebbe stata una grave incomprensione con il numero di emergenza 118. Che cosa è successo e come si sarebbero svolti i fatti.

Turista tedesca morta a Roma dopo la chiamata al 118: cosa è successo

Janna Gommelt è la turista tedesca 25enne morta a Focene, in provincia di Roma, deceduta in seguito a un malore per l’arrivo in ritardo dell’ambulanza. Alla base di questo ritardo ci sarebbe un grave problema di comunicazione con il 118. È stato il fidanzato irlandese, Michael Douglas, a chiamare i soccorsi dopo che la ragazza si era sentita svenire a bordo del loro furgone trasformato in camper.

La chiamata sarebbe partita alle 15.39, ma l’uomo non sarebbe riuscito a comunicare in inglese con gli operatori. Sarebbe quindi stato messo in attesa, per cercare un operatore in grado di comprendere la lingua inglese e allungando così il tempo di attesa. Il 118 avrebbe chiesto a Michel di tenere acceso il GPS del proprio cellulare, ma l’ambulanza si sarebbe fermata in una zona sbagliata. Il ragazzo avrebbe quindi effettuato una seconda chiamata alle 16.10, decidendo poi di mettersi alla guida del suo stesso furgone e rintracciando i soccorritori fermi ad alcuni isolati di distanza.

A quel punto, l’ambulanza sarebbe partita dopo altri 15 minuti e, una volta arrivata all’ospedale Grassi di Ostia, per la giovane turista sarebbe stato troppo tardi.

Turista morta perché gli operatori del 118 non parlavano inglese, la replica della Regione Lazio

Ci sono ancora molti punti da chiarire sulla vicenda che ha portato alla morte di Janna, su cui sta lavorando la magistratura. L’Assessorato alla Sanità della Regione Lazio ha infatti raccontato un’altra versione dei fatti rispetto a quella esposta da Michel, ribadendo che la telefonata sarebbe stata gestita senza problemi in lingua inglese e sostenendo che la posizione della coppia sarebbe stata individuata correttamente.

La Regione ha quindi reso pubblica la registrazione della prima chiamata al 118, che però durerebbe appena 2 minuti, contro i 10 minuti che risulterebbero dal registro telefonico di Michel.

Per il momento, l’unica certezza sembrano essere i 43 minuti di attesa dell’ambulanza che sarebbero risultati fatali per la turista.

Gli aspetti ancora da chiarire sulla morte delle turista tedesca a Roma

La tragedia avvenuta in provincia di Roma presenta altre incognite ancora da chiarire.

L’avvocato che sta seguendo questa vicenda ha spiegato a Repubblica Roma che “Sono passati oltre 70 giorni e la famiglia di Janna Gommelt non ha ancora saputo per quale motivo è venuta a mancare la donna“. La morte è infatti avvenuta il 20 gennaio 2022. La cremazione del suo corpo sarebbe prevista per domani 5 aprile ma, secondo l’avvocato, nonostante l’autopsia sia già stata eseguita i medici legali non avrebbero ancora diffuso l’esito. Come causa della morte si ipotizza un arresto cardiocircolatorio, ma la conferma ufficiale non sarebbe ancora nota.