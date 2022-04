Alex Belli in tv con Barbara d’Urso, l’ex gieffino conquista La Pupa e il Secchione: cosa farà

Un uragano sta per abbattersi sulla quarta puntata di La Pupa e il Secchione. La conduttrice Barbara d’Urso ha scelto di schierare l’artiglieria pesante offrendo il ruolo di pupo per una sera ad Alex Belli. L’ex gieffino è pronto a sfoggiare tutta la sua intensità artistica per mettere a segno la missione assegnatagli dalla presentatrice che lo porterà a confrontarsi con il suo passato rappresentato da Mila Suarez. Altro piatto forte della sua presenza in studio sarà nuovamente la dinamica che si verrà ad instaurare con l’ex coinquilina del Grande Fratello Vip 6 Soleil Sorge che di certo non gliele manderà a dire e non gliene farà passare una.

La Pupa e il Secchione: Alex Belli diventa pupo per una sera

Nel quarto appuntamento con la trasmissione che va in onda su Italia 1 questa sera martedì 5 aprile 2022 a partire dalle ore 21:20 ampio spazio sarà dedicato alla venuta di Alex Belli. L’attore, protagonista indiscusso dell’ultima dizione del Grande Fratello Vip, torna sugli schermi Mediaset per portare a termine la missione quasi impossibile affidatagli da Barbara d’Urso.

La stessa conduttrice, come riportato da mediasetplay.it, ha lanciato la sua partecipazione al programma come pupo per una sera dichiarando che: “Entrerà Alex Belli e io gli darò un compito: dovrà far fare pace tra la sua ex Mila Suarez e il suo miglior amico Mirko Gancitano.

Loro due continuano a litigare nella villa. Entrerà con questa missione“.

Alex Belli incontra nuovamente Soleil Sorge

La presenza di Alex Belli nella nuova puntata de La Pupa e il Secchione punterà inevitabilmente i riflettori anche su Soleil Sorge.

La giurata del programma sarà punzecchiata dalla presenza dell’attore o farà come se nulla fosse? Se lo chiedono principalmente i fan della influencer italoamericana che di certo nel nuovo appuntamento con la trasmissione avrà un occhio particolare per l’analisi delle azioni del suo ex coinquilino.

Di certo la dinamica Belli – Sorge calamiterà l’attenzione del pubblico e la stessa Barbara d’Urso non esiterà un momento per alimentare le discussioni tra i due.