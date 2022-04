Coppia adultera sorpresa a fare sesso in pubblico: come sono stati puniti oltre a una multa salatissima

Una coppia adultera è stata beccata da un dogsitter, mentre faceva sesso in luogo pubblico. I due sono stati condannati a un risarcimento nei confronti del passante.

Una faccenda davvero particolare è accaduta a Greenlaw, nel Regno Unito. Un dog sitter ha sorpreso una coppia mentre faceva sesso in un luogo pubblico. I due amanti focosi non erano neanche in compagnia dei rispettivi partner ufficiali, ma, si trattava di una coppia adultera.

Il passante ha deciso di sporgere denuncia contro i due, portando la vicenda in tribunale. Il giudice ha deciso che il dog sitter meritasse un risarcimento, come riportato da The Southern Reporter.

Coppia fa sesso il luogo pubblico scoperti da un dog sitter

La vicenda del tutto particolare risale al 21 settembre 2020, quando un dog sitter si è imbattuto in una coppia che faceva sesso contro una fila di tronchi, in una strada pubblica.

La coppia aveva scelto per appartarsi una via di Greenlawdean Farm, località frequentata dagli escursionisti.

Quando il dogsitter ha visto la scena di sesso, presentarsi davanti ai suoi occhi, ha deciso di cambiare strada. Ma sentendo che i due, dopo che lui ha deciso di allontanarsi, hanno continuato il loro rapporto sessuale, il dogsitter ha deciso di chiamare la Polizia e denunciarli.

Coppia fa sesso il luogo pubblico: si decide per un risarcimento

Milan Spodniak ed Ewelina Sroczyk sono stati beccati a fare sesso in luogo pubblico da un dogsitter.

La coppia, rispettivamente impegnata con altri partner, ha dovuto rispondere del reato di atti osceni in luogo pubblico.

Il dogsitter, infatti, ha deciso di chiamare la Polizia, tornando sul sentiero incriminato e fotografando le targhe dei due amanti. Si è scoperto, così, che si trattasse di una coppia adultera e che avevano macinato 7 miglia con l’auto per incontrarsi proprio lì. I due amanti si sono dichiarati entrambi colpevoli del fatto.

Lo sceriffo Peter Paterson ha, allora, deciso di far pagare a entrambi £200 di multa e £50 di ricompensa al dogsitter.