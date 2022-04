Esplode un’ex fabbrica di fuochi d’artificio, ci sono persone ferite, forse si tratta di adolescenti

Un forte boato, seguito da un’esplosione e una colonna di fumo visibile a distanza di chilometri, così gli abitanti di Ispica hanno realizzato quanto stava accadendo. L’ex fabbrica di fuochi d’artificio è rimasta coinvolta in un’esplosione alla quale ha fatto seguito un incendio. Sul posto sono arrivati vigili del fuoco e soccorritori, presenti anche elicotteri; secondo le prime informazioni (al momento frammentarie) i responsabili sarebbero due ragazzini di 15 anni, rimasti feriti.

Esplode una fabbrica di fuochi d’artificio: ci sono feriti

Si tratta dell’ex deposito Moltisanti a Ispica, nel ragusano, sito vicino ad un ex campo sportivo nella zona 167.

Secondo quanto riferito dalle fonti locali, l’ex fabbrica di fuochi d’artificio avrebbe preso fuoco per mano di due adolescenti. L’incidente è avvenuto intorno alle 14.50 del pomeriggio di oggi, nel deposito adibito alla conservazione della polvere da sparo, la struttura ha preso fuoco quasi subito e i due ragazzini sono rimasti feriti.

#Ispica (RG) #5aprile, intervento dei #vigilidelfuoco dalle 15 circa per un’esplosione seguita da un #incendio presso un ex fabbrica in disuso di fuochi d'artificio: soccorsi due ustionati pic.twitter.com/HbqU5LKGFH — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) April 5, 2022

Sul posto sono intervenuti i soccorsi e i vigili del fuoco, i due 15enni sono stati trasportati in ospedale in elicottero in ospedale a Catania. Sul posto sono arrivate anche le forze dell’ordine e sono in corso accertamenti.

Stando alle prime informazioni raccolte dai media locali, il boato e l’esplosione sono stati avvertiti anche a distanza di chilometri nel centro della cittadina di Ispica.

Un altro incidente nel passato sempre nell’ex fabbrica di fuochi d’artificio di Ispica

Nel 2013 un altro incidente aveva coinvolto l’ex fabbrica di fuochi d’artificio di Ispica, anche in quel caso le dinamiche sono state simili, ad essere coinvolta è stata la zona adibita al deposito delle polveri. Anche in quella circostanza l’esplosione aveva coinvolto il materiale pirotecnico.