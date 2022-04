Estrazione SuperEnalotto oggi martedì 5 aprile 2022: combinazioni vincenti, numeri Jolly e Superstar, Jackpot

Il SuperEnalotto torna in scena per la seconda volta nel mese di aprile mettendo in palio un Jackpot dal valore di ben 182 milioni e 800mila euro. Il 41esimo concorso del 2022 si tiene a partire dalle ore 20:00 di martedì 5 aprile 2022 con la nuova sestina vincente pronta a catturare l’attenzione di tutti gli affezionati giocatori e non. Segui l’estrazione di oggi e controlla la combinazione vincente qualche minuto dopo le ore 20:00, che sarà formata ovviamente dai sei numeri estratti in grado di far vincere il desiderato Jackpot.

SuperEnalotto: il gioco mette in palio il secondo montepremi più alto della storia

Quella di martedì 5 aprile 2022 per i giocatori sarà un’altra giornata utile per andare a caccia del ricchissimo montepremi del gioco del SuperEnalotto.

Il gioco che da sempre fa sognare gli italiani, come riportato dal sito superenalotto.it, si appresta a mettere in palio il secondo Jackpot più alto nella storia del gioco valevole la cifra record di 182,8 milioni di euro, che tra l’altro ad oggi è il Jackpot più alto al mondo.

Il SuperEnalotto continuerà ad andare a caccia del giocatore in grado di rompere la maledizione iniziata nel maggio 2021, ultima data nella quale è stato vinto il montepremi del gioco, e che da quel momento non riesce più ad essere vinto da nessuno.

Il 2022 spera infatti di poter aggiornare nuovamente l’elenco dei suoi vicnitori, ed allora vi riportiamo un po’ di dati e delle vittorie verificatesi in tutti i concorsi del gioco, mostrandovi la classifica delle 10 vincite più alte nella storia di SuperEnalotto:

209,1 milioni di euro il 13/08/2019 – Lodi (LO) 177,7 milioni di euro il 30/10/2010 – Bacheca dei Sistemi – 70 quote 163,5 milioni di euro il 27/10/2016 – Vibo Valentia (VV) 156,2 milioni di euro il 22/05/2021 – Montappone (FM) 147,8 milioni di euro il 22/08/2009 – Bagnone (MS) 139 milioni di euro il 09/02/2010 – Parma (PR) e Pistoia (PT) 130,2 milioni di euro il 17/04/2018 – Caltanissetta (CL) 100,7 milioni di euro il 23/10/2008 – Catania (CT) 94,8 milioni di euro il 19/05/2012 – Catania (CT) 93,7 milioni di euro il 25/02/2017 – Mestrino (PD)

Gioca al SuperEnalotto in maniera responsabile

Attenzione: Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie.

Il telefono verde (TVNGA) è un servizio anonimo e gratuito ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle 16:00.