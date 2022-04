Grave lutto per Patrick Pugliese: è morto il papà dell’ex gieffino. L’annuncio in un post su Instagram

In tanti si sono riversati sui social per esprimere le loro condoglianze a Patrick Pugliese, da Alessia Marcuzzi ad Adriana Volpe tutti i messaggi ricevuti dal gieffino.

Sono ore difficili per Patrick Pugliese, l’ex gieffino della quarta edizione del GF Nip e la quarta del GF Vip ha perso il papà. A dare l’annuncio è stato lui stesso attraverso un post pubblicato su Instagram sotto al quale in tanti si sono riversati per esprimere le proprie condoglianze e mostrargli affetto.

Morto il papà di Patrick Pugliese: l’annuncio su Istagram

È stato il gieffino a dare l’annuncio con un post pubblicato su Instagram, un foto del padre accompagnata da poche parole: “Ciao papà adesso scoprirai quanto ti ho voluto bene..passate il tempo con le persone amate oggi senza mai più rimandare”.

Patrick Pugliese era molto legato al papà, in passato durante una delle edizioni del GF alla quale aveva partecipato, a un’altra gieffina aveva confidato: “Ho avuto una vita molto movimentata e un padre positivo e allegro, siamo molto simili”.

I messaggi di cordoglio a Patrick Pugliese

In tanti si stanno riversando sui social per esprimere il cordoglio per la perdita del papà. Tra i vari nomi c’è Alessia Marcuzzi, che ha lasciato un cuore, seguita da Adriana Volpe che ha scritto: “Ti stringo forte”, accompagnando il messaggio con due cuori. Anche Carolina Marconi e Andrea Montovoli hanno commentato con un cuore, mentre Tina Cipollari ha scritto: “Mi dispiace tanto, sentite condoglianze”.

Patrick Ray Pugliese, chi è il gieffino tanto amato dal pubblico

Il nome di Patrick Ray Pugliese è apparso per la prima volta durante l’edizione numero 4 del Grande Fratello (edizione Nip), vinta da Serena Garitta.

Fin da subito è entrato nel cuore dei fan e del pubblico grazie al suo carattere ironico, scansonato, imprevedibile.

Classe 1977, è nato a Teheran e dopo il GF ha preso parte a diversi programmi tv come Mai dire Grande Fratello come uno dei personaggi della Gialappa’s Band (grazie ad una imitazione di Fabio De Luigi).

Dopo un’esperienza a Striscia la Notizia ora è imprenditore nel settore delle mountain bike.