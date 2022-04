Isee 2022, cambia la soglia massima per il bonus in bolletta di luce e gas: cosa bisogna fare per ottenerlo

Si amplia la platea di famiglie che possono usufruire del bonus nelle bollette di luce e gas. Come fare per richiederlo e qual è la nuova soglia Isee.

Il Decreto Ucraina Bis amplia la platea delle famiglie che possono accedere al bonus sociale. Il nuovo Decreto approvato dal Consiglio dei Ministri cambia anche la soglia Isee con cui è possibile usufruire degli aiuti statali. Che cos’è l’Isee e qual è il nuovo limite per usufruire dei bonus sociali?

La nuova soglia Isee per i bonus sociali in bolletta luce e gas

Con l’approvazione del Decreto Ucraina bis, la soglia Isee richiesta per accedere al bonus sociale in bolletta di luce e gas è stata innalzata a 12.000€. Questo bonus prevede uno sconto direttamente nelle bollette per contrastare i rincari energetici che stanno colpendo i consumatori.

Il riconoscimento del bonus è automatico, perciò non è necessario presentare apposita domanda. Tramite il Sistema Informativo Integrato nazionale, infatti, l’Inps riceverà le dichiarazioni presentate dai nuclei familiari e procederà a selezionare le famiglie indonee allo sconto in bolletta (in base al valore Isee). A questo punto, trasmetterà i datti all’Acquirente unico che collabora direttamente con ARERA, l’Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente. Tramite il Sistema Informativo Integrato, l’Acquirente unico comunicherà i dati degli utenti direttamente agli enti erogatori dell’energia elettrica o gas, i quali applicheranno in maniera automatica lo sconto in bolletta.

Indicatore Isee, che cos’è, come si ottiene e a cosa serve

L’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee) è un indicatore che serve a valutare e confrontare la situazione economica delle famiglie. L’Isee permette di accedere a condizioni agevolate, bonus o ai servizi di pubblica utilità. L’attestazione Isee può essere richiesta sul sito ufficiale dell’Inps, compilando in autonomia la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). Altrimenti è possibile avvalersi dei centri di assistenza fiscale Caf.

La richiesta non prevede nessun costo e il tempo di rilascio dell’Isee è di circa 10 giorni. Nel caso si decidesse di richiedere autonomamente l’attestazione Isee, sono richiesti i seguenti documenti:

Dati anagrafici dei componenti del nucleo famigliare;

Dati reddituali;

Patrimonio immobiliare del nucleo familiare;

Eventuale titolarità di mutui;

Canone di locazione pagato dal contribuente, in caso di domicilio in una casa in affitto;

Patrimonio mobiliare del nucleo familiare;

Eventuale presenza nel nucleo familiare di membri con disabilità;

Eventuali soggetti rilevanti ai fini del calcolo delle componenti aggiuntive Isee;