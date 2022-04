Laura Pausini, chi è il “Marco se n’è andato e non ritorna più” del testo La Solitudine? È esistito davvero

Laura Pausini, nota cantautrice italiana ed internazionale, ha esordito a Sanremo nel 1993.

Conosciuta non solo in Italia ma anche all’estero, molte sue canzoni infatti sono state tradotte in spagnolo e qualcuna in inglese, la Pausini ha avuto un successo immediato già dalla prima canzone. Quest’ultima intitolata La Solitudine è apparsa nella categoria Giovani al Festival di Sanremo all’età di 19 anni.

L’incipit di questa canzone è: “Marco se n’è andato e non ritorna più“ e 25 anni dopo la famosa cantante svela il mistero su di lui.

La solitudine, la canzone che ha fatto conoscere Marco al mondo

Nella prima parte della sua carriera, l’artista interpreta spesso testi che parlano di amori adolescenziali.



Il primo testo che lei ha interpretato, La Solitudine, è firmato da Pietro Cremonesi insieme a Federico Cavalli. Racconta di una storia d’amore tra compagni di classe che finisce perché il ragazzo si trasferisce improvvisamente per via del lavoro del padre e lascia la sua fidanzata. La ragazza in questione si sente sola e soffre per la separazione dei due.

L’interpretazione della Pausini è risultata dal primo momento molto autentica e la sua esibizione è stata trovata molto emozionante.

Intervistata Laura ha dichiarato che inizialmente, nel testo della canzone, c’era ”Anna” invece di ”Marco”.

È stata la stessa cantante a chiedere la sostituzione e in un’intervista concessa a Gianni Minà per Vivaverdi, molti anni fa, aveva spiegato il motivo.

Laura Pausini Marco chi è: un ragazzo esistito davvero

Laura Pausini ha spiegato che sentiva molto suo il testo che le era stato proposto da portare a Sanremo.

All’epoca, chiarisce l’artista, aveva una relazione molto importante per lei, durata anni e che l’ha segnata. Il ragazzo si chiamava proprio Marco ed è stata lasciata da quest’ultimo per un’altra ragazza.

Il colpo è stato molto duro perché l’artista in quell’anno aveva colto in flagrante il giovane baciare l’altra ragazza.

Questa storia Laura Pausini non l’aveva mai raccontata, ai giornali ha sempre evitato di spiegare la situazione nonostante le insistenti domande e il ragazzo, che lei ringrazia per questo motivo, ha sempre taciuto l’accadimento.