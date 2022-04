Silvano Michetti bestemmia all’Isola dei Famosi: Mediaset la censura, ma il cantante rischia la squalifica  

Silvano Michetti, dei Cugini di Campagna, sbarca in Honduras bestemmiando. Mediaset carica la puntata integrale su Mediaset Infinity ma la parte dell'imprecazione non c'è più.

Silvano Michetti, dei Cugini di Campagna, appena atterra in Honduras bestemmia. La parte incriminata è stata poi tagliata da Mediaset, ma il cantante potrebbe rischiare comunque la squalifica.

Silvano Michetti protagonista del bestemmia-gate

Nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, andata in onda il 4 aprile, si è verificato uno spiacevole inconveniente. Dopo il canna-gate con protagonista Francesco Monte dell’edizione dell’Isola dei Famosi 2018, oggi si parla di bestemmia-gate.

Silvano Michetti, membro dei Cugini di Campagna, si è reso protagonista di una gaffe nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi.

Il naufrago appena atterrato sull’Isola ha spiegato ad Alvin che ha fatto molta fatica a raggiungere la costa dopo essersi tuffato dall’elicottero in mezzo al mare. Silvano ha spiegato: “Sono venuti a prendermi con il barchino, ma io volevo nuotare“. Prima di questo ha però esordito con un’imprecazione che pare essere una bestemmia.

Il pubblico ha sentito le parole del concorrente del reality e ha reagito commentando l’accaduto sul web. Anche in studio sembra non essere passato inosservato il bestemmia-gate. Infatti l’opinionista Nicola Savino ha esordito esclamando “Ahia” ma non si è ulteriormente approfondita la questione, andando avanti con il programma.

Un evento simile era già successo nell’edizione del 2006, che aveva visto come protagonista Massimo Ceccherini. Quest’ultimo aveva infatti bestemmiato ed era stato costretto ad abbandonare immediatamente l’Honduras.

Silvano Michetti verrà squalificato? La bestemmia è stata tagliata

L’intera puntata del 4 aprile è stata caricata su Mediaset Infinity, ma i momenti della bestemmia e della reazione di Nicola Savino sarebbero stati tagliati. Si potrebbe trattare di un tentativo di Canale 5 di evitare la squalifica del naufrago oppure, non essendo certi che sia stata detta proprio una bestemmia, la regia stia cercando di capire cosa sia stato effettivamente detto.

Per ora nulla è stato deciso, quindi non basta che attendere quello che la produzione deciderà nelle prossime ore.

L’arrivo dei Cugini di Campagna all’Isola dei Famosi 2022

Silvano e Nick, due membri dei Cugini di Campagna sono sbarcati in Honduras come naufraghi dell’Isola dei Famosi 2022.

Fin da subito attirano il pubblico facendo molto parlare di sé. Si presentano in mutanda oro e boxer rosa accompagnati da una semplice t-shirt nera e dicendo: “Altro che Er Mutanda” e ancora “I sirenetti sono arrivati”.

La coppia ha anche deciso di cantare una canzone e dedicarla alla conduttrice Ilary Blasi. Hanno rivisitato Anima Mia, che è diventata: “Isola mia, ma che bella idea, mi fai saltare sempre il pranzo e la cena”. La canzona sembra aver avuto un grande successo mediatico ed essere già diventata un’hit dell’estate.