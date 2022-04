Stasera tutto è possibile ultima puntata: giochi, stanza inclinata e ospiti di Stefano De Martino su Rai 2

Rai2 è pronta a mostrare al suo pubblico l’ultima divertente puntata del comedy show condotto da Stefano De Martino. La trasmissione Stasera tutto è possibile torna in onda sul canale martedì 5 aprile 2022 a partire dalle ore 21:20 in compagnia delle presenze fisse Biagio Izzo e Francesco Paolantoni e dalle imitazioni di Vincenzo De Lucia che faranno divertire il pubblico da casa ed i nuovi ospiti in studio. L’ottava ed ultima puntata dello show più divertente della televisione avrà come tema quello di Viva la natura e ci si divertirà con giochi come Serenata Step, Segui il labiale, C’era una giravolta, Dance Battle e Ruba Gallina oltre che con l’immancabile La Stanza Inclinata.

Stasera tutto è possibile: l’ultimo appuntamento con la trasmissione

Il divertente Stasera tutto è possibile torna in onda nella prima serata di martedì 5 aprile ovviamente su Rai2. A partire dalle ore 21.20 al timone dell’ultima puntata ci sarà ancora una volta Stefano De Martino che farà giocare gli ospiti del nuovo appuntamento che avrà il tema di Viva la natura, prima di lasciare spazio al meglio della trasmissione che verrà trasmesso sullo stesso canale il prossimo martedì.

Al suo fianco gli ospiti fissi del programma Biagio Izzo e Francesco Paolantoni ed anche l’imitatore Vincenzo De Lucia che in puntata si trasformerà in Milly Carlucci.

Stasera tutto è possibile: gli ospiti del’ottava puntata

Al fianco del cast fisso del programma, che giocherà mettendosi alla prova con Serenata Step, Segui il labiale, C’era una giravolta, Dance Battle e Ruba Gallina ed ovviamente la Stanza Inclinata, ci saranno ben otto nuovi ospiti pronti a stupire il pubblico connesso da casa.

In studio arriveranno l’ormai onnipresente Paolo Conticini, i comici Sergio Friscia e Antonio Giuliani, la conduttrice Flora Canto ed ancora Andrea Dianetti, Marta Filippi, il simpatico Peppe Iodice e Maurizio Mattioli.