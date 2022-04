Un uomo e una donna uccisi a colpi di arma da fuoco, duplice omicidio a Castrovillari: vittime dentro un’auto

Duplice omicidio a Castrovillari, provincia di Cosenza, vittime un uomo e una donna uccisi a colpi di arma da fuoco all’interno di un’auto parcheggiata in contrada Giammellona. Secondo le prime informazioni dopo il ritrovamento, i cadaveri erano “separati”: lui nel bagagliaio e lei davanti, lato passeggero. All’interno del veicolo sarebbe stato scoperto un sinistro dettaglio.

Uomo e donna uccisi a colpi di arma da fuoco a Castrovillari: vittime dentro un’auto

Secondo quanto riportato nelle ultime ore dall’Ansa, le vittime uccise in auto a Castrovillari sarebbero un pregiudicato 57enne e la sua compagna, trucidato all’interno del veicolo poi trovato in una zona isolata di contrada Giammellona.

Maurizio Scorza, questo il nome dell’uomo diffuso dall’agenzia di stampa, in passato, precisamente nel 2013, sarebbe sfuggito a un agguato. Ieri il corpo senza vita sarebbe stato trovato nel portabagagli della sua macchina, mentre quello della donna, di cui non sono state rese note le generalità, si sarebbe trovato davanti, nell’abitacolo sul lato passeggero. Gli inquirenti lavorano a 360 gradi per risalire anche al movente, per cui non sarebbe trascurata alcuna pista.

Sui cadaveri sarebbero presenti numerosi fori presumibilmente causati da diversi colpi di fucile.

Al momento le indagini puntano anche a chiarire se il duplice omicidio sia stato commesso da una o più persone. Non sarebbe ancora esclusa, infatti, l’ipotesi di più killer armati in azione.

Duplice omicidio Castrovillari: nel bagagliaio il cadavere dell’uomo e un elemento di potenziale interesse

Sul duplice delitto di Castrovillari indagano i Carabinieri, coordinati dalla locale Procura della Repubblica.

Al momento non sarebbe esclusa alcuna ipotesi, compresa quella di una vendetta maturata in ambienti legati alla criminalità.

Tra gli elementi di potenziale interesse investigativo ora al vaglio degli inquirenti, uno in particolare getterebbe una luce sinistra sugli omicidi. Secondo quanto riportato da QuiCosenza, all’interno del bagagliaio dell’auto, oltre al cadavere del 57enne, sarebbe stato trovato un capretto morto.

La coppia, secondo quanto emerso dalle prime battute d’indagine dei militari del Reparto operativo del Comando provinciale di Cosenza e della Compagnia di Castrovillari, riferisce ancora Ansa, sarebbe stata uccisa poche ore prima del ritrovamento.