Amici, Luca Jurman attacca tutti i talent della tv: “Siamo caduti talmente in basso”. Il commento velenoso

L’ex vocal coach di Amici, Luca Jurman, è tornato in queste ore sui social per criticare senza mezzi termini l’abitudine di alcuni programmi tv di permettere ai ragazzi di riscrivere parti dei testi più famosi e lanciando anche pesanti accuse nei confronti dei professionisti dell’ambiente. Le sue parole sulla pagina ufficiale Facebook.

Luca Jurman critica aspramente Amici e i talent su Facebook

Tra le abitudini più consolidate all’interno dei talent show c’è quella di permettere agli allievi di di riscrivere parti dei testi di brani che hanno fatto la storia della musica per permettere loro di dimostrare anche quali siano le loro doti compositive.

Un modo di fare che però a volte fa storcere il naso agli esperti di musica, che preferirebbero non veder toccati alcuni mostri sacri della musica (italiana e non). Certamente la pensa così anche Luca Jurman, ex vocal coach di Amici, che proprio in queste ore è tornato sui social per criticare proprio quest’abitudine dei programmi tv.

“Posso dirlo? Continuare a mettere le “barre” su brani e opere che hanno fatto storia e venduto milioni di dischi in tutto il mondo, sfruttando e spesso deturpando il significato del testo e del senso comunicativo dell’originale…ha rotto!

– scrive su Facebook l’artista – Ma scrivete su musiche originali, vostre (se siete in grado), così evitate anche confronti imbarazzanti“.

Successivamente “prende di mira” anche chi permette ai ragazzi di mettere in pratica questo modo di fare, spiegando che questo sarebbe direttamente collegato con la crisi dell’educazione musicale: “Trovo altresì imbarazzante è abominevole che degli “pseudo titolati” avvallino uno scempio del genere, spesso addirittura definendo “geni” dei ragazzi che alla fine si illudono di esserlo! Siamo caduti talmente in basso che in Italia la tv invece di fare educazione e divulgazione della vera arte….sta creando la sua estinzione!

In ultima battuta critica anche gli artisti che scelgono di non parlare di questa pratica per un tornaconto personale: “Mi meraviglia che i veri Artisti […] e grandi interpreti….non facciano e non dicano nulla per tutto ciò che accade in questo ambiente così decaduto e venduto alla paura del “non lavorare più se parlo”!…..e peggio del peggio, è che ci sarà qualcuno che pur di prendere due soldi o dalla discografia o dalla Siae, venderà anche se stesso e le proprie opere“.

Luca Jurman risponde alle critiche per il suo post sui social

Come si può vedere dal suo post su Facebook, Luca Jurman non ha mai fatto direttamente i nomi dei programmi che permettono ai ragazzi di riscrivere i pezzi più iconici del panorama musicale.

Nonostante ciò però in molti hanno immediatamente pensato che si riferisse ad Amici, programma in cui ha fatto il vocal coach.

In effetti il tempismo è sospetto, dal momento che in questo periodo su Canale 5 è tornato proprio l’appuntamento serale con il talent show condotto da Maria De Filippi.

In ogni caso non si può certo parlare con certezza, sebbene gli utenti social abbiano immediatamente associato la critica al programma.

Quest’ultimi, come riportato da Fanpage, avrebbero infatti scritto nei commenti che l’artista provi ancora nei confronti del programma perché in passato lo hanno allontanato (l’originale è finito tra i numerosi commenti): “Secondo me semplicemente rosichi perché ti hanno buttato fuori da Amici” al quale Jurman ha prontamente riposto: “Allora cara, la finiamo con questa storia? Ti do una brutta notizia, che forse farà rosicare te, non mi ha buttato fuori nessuno , anzi, me ne sono andato io a metà del periodo del serale” spiega l’artista, sottolineando che il suo addio non è stato affatto gradito dalla produzione.

D’altra parte, come si può leggere da questi commenti, l’ex vocal coach non ha effettivamente smentito il collegamento con Amici, per cui l’ipotesi che vede il commento indirizzato proprio agli autori del talent show potrebbe non serre del tutto priva di fondamento.