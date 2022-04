Bimba di 9 anni muore schiacciata dal cancello della sua casa a Trescore: il dramma mentre giocava

Tragedia a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, dove una bimba di 9 anni sarebbe morta schiacciata dal cancello della sua abitazione. Secondo una prima ricostruzione, il dramma si sarebbe consumato mentre la piccola si trovava a giocare su uno scivolo.

Bimba di 9 anni muore schiacciata da un cancello a Trescore

Il terribile incidente si sarebbe verificato nella serata di ieri e per la piccola non ci sarebbe stato più nulla da fare. Troppo gravi, riporta l’Ansa, le ferite che la minore, residente a Trescore Balneario, avrebbe riportato dopo essere stata travolta in pieno dal cancello di casa.

Stando alle informazioni diffuse dall’agenzia di stampa in merito a una prima ricostruzione della dinamica, la tragedia sarebbe avvenuta mentre la bambina di 9 anni si trovava sullo scivolo. Il pesante cancello, per cause ancora in via di accertamento, avrebbe ceduto finendo per schiacciarla senza darle scampo.

Bimba schiacciata da un cancello a Trescore, morta dopo il ricovero

Secondo i dettagli trapelati dopo il drammatico incidente di Trescore Balneario, l’allarme sarebbe stato lanciato immediatamente al 118. A chiedere aiuto i familiari della piccola, ma nonostante tutto non è stato possibile salvarla.

La bambina, riporta ancora l’agenzia di stampa, sarebbe stata soccorsa e trasportata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove sarebbe deceduta in serata.

Stando a quanto emerso sulle sue condizioni, le lesioni riportate sarebbero apparse da subito particolarmente gravi. Sul luogo della tragedia anche l’intervento dei Carabinieri per ricostruire tutti i contorni dell’accaduto.

Da un primo accertamento sulla dinamica sembrerebbe che il cancello dell’abitazione avrebbe ceduto per un perno che si sarebbe staccato. Ad accorgersi del dramma, allarmati dal forte rumore, secondo quanto riporta Il Corriere della Sera sarebbero stati anzitutto la madre e il fratello della piccola, i primi a prestarle soccorso insieme ad alcuni vicini.