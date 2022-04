I Telegatti di nuovo in tv? L’indizio social e il messaggio sibillino sul ritorno del concorso dopo 14 anni

L’attesissimo ritorno in televisione de I Telegatti potrebbe ora rappresentare una concreta realtà. Negli ultimi anni si è spesso parlato, tra nostalgia e ricordi, della storia del concorso che premia attori e registi di cinema e televisione. Ora, però, ci sarebbero un indizio importante che lascia ipotizzare questo ritorno in tv a distanza di 14 anni dall’ultima edizione: un post condiviso da Tv Sorrisi e Canzoni.

I Telegatti in tv dopo 14 anni? L’indizio social sul presunto ritorno

Era il 2008 quando andava in onda, sul piccolo schermo, l’ultima edizione de I Telegatti. L’ultima edizione perlomeno per quel periodo, considerando che ora lo storico concorso della televisione italiana potrebbe presto tornare in onda.

Negli ultimi anni si è spesso vociferato circa un presunto ritorno del Gran Premio Internazionale dello Spettacolo, che ha rappresentato una pietra miliare del piccolo schermo tra gli anni ’80 e i 2000.

L’ultimo importantissimo indizio è arrivato direttamente dal profilo Instagram di Tv Sorrisi e Canzoni, la rivista che ha ideato e organizzato il concorso a partire da quel lontano 1984, anno della prima edizione. Il settimanale ha infatti condiviso sui social uno scatto in azzurro dove si intravede, in maniera piuttosto visibile, la sagoma di un gatto.

La posizione della coda e delle orecchie rimanda immediatamente alla storica statuetta del Telegatto. Ma è il messaggio sibillino a corredo ad alimentare l’entusiasmo: “No, non stavo scherzando“.

I Telegatti, storia della televisione italiana

I Telegatti sono quindi pronti al gran ritorno in tv? Questo sperano gli appassionati di televisione e di cinema, nonché i nostalgici di questa trasmissione che ha inevitabilmente fatto la storia del piccolo schermo.

Tanti i conduttori che si sono susseguiti nel corso degli anni, da Milly Carlucci a Raffaella Carrà, da Alba Parietti a Mara Venier, sino a Maria De Filippi, Alessia Marcuzzi, Vanessa Incontrada e all’ultima edizione del 2008 condotta da Pippo Baudo e Michelle Hunziker.

L’affetto del pubblico è dunque ora pronto a riaccogliere I Telegatti che, qualora il ritorno in tv dovesse essere ufficializzato, torneranno in una veste rinnovata e aderente alla realtà televisiva attuale. Dopo 14 anni dall’ultima edizione andata in onda, si accende ora la speranza di rivedere in scena la storica statuetta.