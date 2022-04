Il diritto di contare: la trama, il cast e il trailer del film con Taraji P. Henson ed Olivia Spencer

Nella prima serata di mercoledì 6 aprile 2022 Rai1 propone il film che racconta la storia vera della matematica, scienziata e fisica afroamericana Katherine Johnson, che collaborò con la NASA andando contro il razzismo e l’ambiente maschilista nell’agenzia governativa e che passò alla storia per aver tracciato le traiettorie per il Programma Mercury e la missione Apollo 11. A partire dalle ore 21:30 circa il pubblico potrà godersi questa grande storia di grande riscatto e di emancipazione, soprattutto di lotta alle disuguaglianze e di amicizia, messa in scena con un cast stellare che comprende l’apprezzata Taraji P.

Henson, nel ruolo della protagonista ed anche le conosciute Octavia Spencer e Janelle Monáe.

Il diritto di contare: le curiosità ed il cast del film

Il diritto di contare (in lingua originale dal titolo di Hidden Figures) è un film statunitense uscito nelle sale cinematografiche nel 2016 diretto da Theodore Melfi. La pellicola ebbe una grande accoglienza a livello di pubblico e critica con il racconto, basato sul libro omonimo di Margot Lee Shetterly, della vera storia della matematica, scienziata e fisica afroamericana Katherine Johnson, che collaborò con la NASA sfidando il razzismo e tracciando le traiettorie per il Programma Mercury e la missione Apollo 11, diventando una precorritrice dei diritti della sua comunità e delle donne.

Il film ha ben impressionato la critica che lo candidò a tre candidature ai Premio Oscar, tra cui al miglior film, e due ai Golden Globe, tra cui migliore colonna sonora originale, senza però riuscire a centrarne alcuno.

Molto apprezzato fu il cast di interpreti che ci troviamo all’interno con il ruolo della protagonista che spetta a Taraji P. Henson, ed anche le conosciute Octavia Spencer e Janelle Monáe a vestire i panni delle due sue amiche fidate.

Tra gli altri interpreti troviamo anche Kevin Costner e Jim Parson, noto al grande pubblico per dare il volto allo Sheldon Cooper di The Big Bang Theory.

Il diritto di contare: la trama della pellicola

Katherine Johnson è un genio della matematica e con le sue amiche Dorothy Vaughn, aspirante ingegnere e Mary Jackson, abile informatica, si apprestano a vivere la loro grande occasione lavorative come dipendenti della NASA. Ci troviamo nel 1961 negli Stati Uniti si sta vivendo la febbre della corsa allo spazio, con tutte le migliori menti del paese a dannarsi per riuscire nell’impresa.

In un contesto del tutto maschilista e razzista la protagonista del film dovrà farsi valere con le sue competenze e con il suo immenso genio, lottando strenuamente per affermarsi come studiosa capace e valida al di là del suo sesso e del colore della sua pelle. Per loro non sarà facile affermare la loro professionalità e dovranno lottare con coraggio contro ingiustizie e disuguaglianze.

