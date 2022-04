Riccardo Guarnieri torna a Uomini e Donne e spara a zero contro Ida Platano: “Risaltare sempre i difetti”

Nella puntata del 6 aprile di Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri è tornato nel dating show. Il Cavaliere si è rimesso in gioco con l’obiettivo di trovare l’amore. Ma, per adesso, Riccardo Guarnieri ha attaccato Ida Platano sia sul passato, che sul suo atteggiamento attuale.

Tina Cipollari, invece, ha avuto un nuovo scontro con Pinuccia Della Giovanna.

Pinuccia Della Giovanna è la nuova Gemma Galgani a Uomini e Donne

Da molti anni Gemma Galgani sembra avere un ruolo insostituibile a Uomini e Donne. La Dama torinese era protagonista, in passato, di una puntata intera del dating show in cui distruggeva il sistema nervoso dei telespettatori con le sue vicende amorose.

Adesso, che di Cavalieri per la Dama torinese non se ne vede neanche con il cannocchiale, la sua presenza a Uomini e Donne, sembra piuttosto ridimensionata.

Gemma Galgani, infatti, non ha più un grande spazio e, direi, fortunatamente. Anche Tina Cipollari ha virato la sua attenzione su Pinuccia Della Giovanna, che si arrabbia, fa il piantino, ma sembra aver capito l’antifona e sta al gioco.

Infatti, nella puntata del 6 aprile è arrivata nel dating show con un regalo per l’opinionista: “Questo riso viene da Vigevano, il riso abbonda sulla bocca degli stolti“.

La scenetta dello scambio dei regali era, in passato, un cavallo di battaglia della Dama torinese. Almeno quelli della redazione riuscissero a cambiare registro, ogni tanto.

Riccardo Guarnieri è tornato a Uomini e Donne e si vede

Riccardo Guarnieri è finalmente tornato a Uomini e Donne e, in pochi minuti, ci ha mostrato chiaramente quanto ci mancasse.

In quattro parole ha messo al suo posto Ida Platano, spiegando tutta l’assurdità del suo comportamento: “Tendi sempre a elogiare quello che fai tu e a sminuire quello che fanno gli altri… Se tu gli vai sempre addosso alla persona che hai accanto… Bisogna anche dare valore alle persone che hai di fronte… Non riesci a elogiare quella persona… Parli di quello che non provi, che non senti”.

Malgrado le bordate ricevute, Ida Platano ha fatto il solito piantino e ha ballato con il Cavaliere: “Sono contenta di vederti… Secondo me ci voleva questo momento… Certi amori, come ho detto, rimangono per sempre“. Contenta lei!