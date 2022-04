Ultima fermata in onda su Canale 5, le anticipazioni: la terza puntata con Simona Ventura e nuove coppie

Mercoledì 6 aprile 2022 va in onda su Canale 5 la terza puntata di Ultima fermata, il nuovo love show che racconta le coppie in crisi in cerca di risposte. La nuova creatura nata dall’ennesima collaborazione tra la Fascino P.g.t e Mediaset sta proponendo un nuovo punto di vista dell’amore, donando alle coppie l’aiuto che gli è necessario per capire se la loro storia è arrivata al capolinea oppure se si può ripartire ancora insieme. Il racconto ci sarà nuovamente affidato agli interventi di Simona Ventura, apprezzata voce narrante del progetto e sempre pronta a fornire al pubblico nuovi spunti di osservazione.

Ultima fermata: la terza puntata del programma

Al centro del racconto del love show arrivano nuove coppie e nuove storie d’amore con importanti decisioni da prendere di fronte al loro ultimo stop. Il terzo appuntamento di Ultima fermata va in onda su Canale5 mercoledì 6 aprile 2022 con la narrazione sapiente di Simona Ventura.

Ai nuovi protagonisti della puntata il compito di trovare le risposte alle tante domande che li hanno portati a rivolgersi al programma creato da Fascino P.g.t.. A fornire loro prezioso aiuto ci saranno dei terapeuti pronti ad ascoltare le loro problematiche mentre lontani dall’altro nei due loft adiacenti continueranno a chiedersi quale sia la cosa giusta da fare.

Ultima fermata: le coppie della terza puntata. Le anticipazioni

Nella terza puntata del nuovo love show di Canale 5 il pubblico avrà a che fare con il racconto di tre nuove coppie in crisi.

Stando da quello che si vede dai promo che circolano sulla rete, i protagonisti saranno un imprenditore pugliese Luca e di sua moglie Stefania, con la donna che non si fida più del compagno dopo aver scoperto il suo tradimento con la segretaria. L’uomo si rivolge alla trasmissione per capire se riesce ad andare avanti senza la fiducia della compagna.

Sarà il momento della verità anche per Luigi e Francesca ed anche per la terza coppia alle prese con i ripetuti tradimenti di lui e la nuova storia di lei.