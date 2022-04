Volevo fare la rockstar 2: il terzo appuntamento trasmesso su Rai2. Le anticipazioni della trama

Volevo fare la rockstar 2 va in onda su Rai2 con ila sua terza puntata stagionale. Le anticipazioni della trama dei due episodi trasmessi in serata.

Mercoledì 6 aprile 2022 su Rai2 va in onda la terza puntata della serie televisiva Volevo fare la rockstar – Seconda stagione. A partire dalle ore 21:20 verranno trasmessi gli episodi dal titolo di Ogni cosa è attorcigliata e Partenze nei quali a farla da padrone saranno le alterne vicende legate al personaggio di Olivia. Il prodotto ambientato nella cittadina immaginaria di Caselonghe torna a fare compagnia al pubblico del canale svelando cosa ne sarà del lungo tira e molla tra la nostra amata protagonista ed il personaggio di Francesco.

Volevo fare la rockstar – Seconda stagione: la terza puntata in onda su Rai2

Valentina Bellè torna a fare compagnia al publico di Rai2 nei panni di Olivia, la protagonista con mille sogni nel cassetto e due gemelle da crescere.

Nei due episodi in onda questa sera troveranno spazio anche i personaggi interpretati da Giuseppe Battiston ed Angela Finocchiaro, pronti a dare del filo da torcere ad Olly.

L’appuntamento con la terza puntata di Volevo fare la rockstar – Seconda stagione è per la prima serata di oggi mercoledì 6 aprile 2022 a partire dalle ore 21:20 quando andranno in onda i due nuovi episodi dal titolo di Ogni cosa è attorcigliata e Partenze.

Volevo fare la rockstar – Seconda stagione: la trama degli episodi

Nel primo episodio di serata ci verrà mostrata la situazione trai due ex fidanzati. Olivia si aspetta infatti una svolta nel rapporto con Francesco ma l’uomo la lascia da sola con uno scomodo segreto da affrontare e custodire, facendole capire che al momento ha ben altre preoccupazioni.

A tutto ciò si aggiungono le mosse della rivale in amore Silvia che porta Olli ad un festival letterario e le presenta Sorgente, il capo di una rivista online che le offre un lavoro a Milano.

Il secondo episodio della puntata le carte saranno tutte in tavola quando Olli scopre che Francesco e Silvia stanno provando ad avere un figlio, rimanendo sotto shock.

Così il suo modo per reagire diventa accettare il lavoro propostole a Milano, cosa che farà piena di speranza. La sua decisione darà il via al malumore delle gemelle che si cacceranno in un mare di guai.