Ezio Greggio: famiglia, matrimonio e la sua relazione con la fidanzata Romina Pierdomenico

Ezio Greggio è nato, il 7 aprile 1954, a Cossato, paese di provincia di Biella. Lui è un conduttore televisivo, sceneggiatore, comico e cabarettista e oggi compie 68 anni. La sua è una vita ricca di grandi esperienze, sia nella sfera privata che in quella professionale.

Ezio Greggio, famiglia e origini: come si avvicinò allo spettacolo

Il padre Nereo Greggio (1923-2018) era stato soldato in Grecia durante la seconda guerra mondiale e dopo l’armistizio tedesco decise di non arruolarsi nell’esercito della appena Repubblica Sociale Italiana: questa scelta portò alla sua reclusione in un campo di concentramento in Germania per 3 anni.

Proprio questa esperienza porta il padre ha sperare per il figlio un futuro migliore, qualcosa di sicuro e comodo, ciò che lui non aveva avuto. Il padre auspicava per il figlio un impiego in banca, infatti lo ha iscritto a ragioneria dove si è diplomato nel 1974 nel mentre Ezio tenta di entrare nel mondo dello spettacolo al Derby a Milano per poi incontrare Antonio Ricci alla Fininvest (attuale Mediaset).

Ezio Greggio e il matrimonio con Isabel Bengochea

Ezio Greggio si è sposato nel 1990 con Isabel Bengochea, una donna totalmente estranea al mondo della televisione: le nozze sono avvenute poco prima della nascita del primo figlio Giacomo.

Il matrimonio durato 20 anni . Il secondo figlio, Gabriele, è nato nel 1995. Oggi entrambi i figli vivono a Londra, Gabriele in più ha frequentato un corso di recitazione a New York.

La rottura della coppia, avvenuta di comune accordo per via della mancanza da entrambi le parti di passione amorosa, ha portato comunque i due ex coniugi a coltivare un buon rapporto. Hanno imboccato strade diverse ma sono stati qualche volta ripresi insieme in pose serene Infatti hanno dichiarato di continuare ha provare stima e affetto amichevole.

Ezio Greggio, dopo il matrimonio: Simona Gobbi e Romina Pierdomenico

Nel 2010, anno del divorzio con la moglie, inizia per Ezio Greggio una nuova relazione ed infatti l’uomo intraprende un legame con Simona Gobbi. All’epoca lei aveva 22 anni ed era una studentessa di lettere e lui aveva 55 anni. I due non ufficializzarono la loro unione subito e quando lo fecero ci fu grande clamore per via della differenza di età . Sono stati insieme per otto anni e la loro vita di coppia è stata per lo più lontana dai riflettori.

Dopo Simona Gobbi, molti rumors avevano dato per certo che Ezio Greggio era stato insieme a Thais Souza Wiggers, ex velina ed ex moglie di Mammucari: in realtà nel 2018 è iniziata la relazione del conduttore con l’attuale fidanzata, Romina Pierdomenico.

Romina Pierdomenico: chi è e come ha conosciuto Ezio Greggio

Romina Pierdomenico è nata a Vicoli in provincia di Pescara ed ha 28 anni. Volto già noto per miss Italia, arrivata 2° nel 2012, ha partecipato a Temptation Island ed è stata ex corteggiatrice a Uomini Donne. Attualmente lavora come modella e influencer ma sogna di fare l’attrice.

La sua storia con Ezio Greggio è iniziata mentre lui conduceva il programma La sai l’ultima?

nel 2018, anche se Greggio ha incontrato per la prima volta Romina Pierdomenico nei corridoi di Mediaset nel 2016 e dopo averla conosciuta, è rimasto affascinato da lei.