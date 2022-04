Maria De Filippi sbotta a Uomini e Donne: “Sento di quelle stupidaggini che faccio fatica”, lo sfogo

Maria De Filippi ha ripreso alcuni protagonisti di Uomini e Donne, che, a suo dire, parlavano del nulla. La conduttrice è sbottata contro di loro in modo diretto.

Uomini e Donne è un programma televisivo di successo, nato dalla creatività di Maria De Filippi. La conduttrice lo conduce fin dalla prima puntata, seduta dalle scale dello studio televisivo. Sempre super partes e piuttosto distaccata, nella puntata del 7 aprile, invece, Maria De Filippi è sbottata contro alcuni protagonisti del parterre.

Gemma Galgani pronta a tutto a Uomini e Donne

Gemma Galgani non riesce più a conquistare il centro dello studio e, quando lo fa, la felicità dura davvero poco. Infatti, anche nella puntata del 7 aprile, la Dama torinese non è stata tra i protagonisti, restando a margine dello show televisivo.

Per riprendersi il suo ruolo, però, Gemma Galgani è pronta a tutto e ha provato, perfino, a recuperare lo pseudo rapporto con Franco Fioravanti, colui che l’ha lasciata in stazione da sola. Si proprio lui. Quindi direi che si possono tranquillamente sottoscrivere le dichiarazioni in merito di Gianni Sperti: “Gemma un po’ di dignità“.

La Dama torinese ha provato ad accampare delle scuse assurde: “Non mi è piaciuto il mio comportamento in alcune circostanze… Ho ritenuto opportuno chiedergli scusa“. Ma, davvero, ha superato ogni limite.

Inoltre, le spiegazioni date da Franco Fioravanti al suo comportamento, oggi, sembrano anche un po’ credibili.

Il Cavaliere non vuole accollarsi Gemma Galgani perché ritiene che sia un personaggio televisivo, nel dating show a caccia di visibilità e che esageri le situazioni a favore di telecamera. Chi può dargli torto? Meno male che è intervenuta Maria De Filippi a stoppare i tentativi della Dama torinese con il suo stile cristallino: “Non gliene frega niente… Gemma non ci piangerei però“.

Maria De Filippi diretta a Uomini e Donne

Sembrava impassibile e a tratti divertita, sopportava tutti i teatrini con invidiabile forza e, invece, anche Maria De Filippi, dentro di sé, bolliva e, oggi, è scoppiata.

All’ennesima discussione senza capo e coda tra Diego Tavani e Armando Incarnato, con la partecipazione speciale di tale Maria Grazia, anche la conduttrice televisiva non ce l’ha fatta più. Si perché i tre parlavano del nulla e, probabilmente, nessuno li ha neanche capiti. Una scenetta ridicola, che è stata fermamente stoppata da Maria De Filippi: “Sento di quelle stupidaggini che faccio fatica a fare finta di niente… C’è un asino che vola quassù… Sette minuti a sentire delle baggianate“. Santa subito!