Mister Felicità con Alessandro Siani stasera su Rai 2: trailer, trama, ora, cast e curiosità sul film

Giovedì 7 aprile 2022 su Rai2 a partire dalle ore 21:20 circa arriva la commedia interpretata e diretta da Alessandro Siani. Nella pellicola Mister Felicità il comico e regista napoletano veste i panni di uno sfaticato di nome Martino che spiaggiatosi a casa della sorella finirà per doverla sostituire come uomo delle pulizia in casa di un rinomato mental-coach. Quando il dottore sarà fuori per lavoro Martino commetterà il grave errore di spacciarsi per il suo collaboratore ed inizia a lavorare al caso di una atleta in grossa crisi alla quale però cambierà la vita. La trama completa, il cast e le curiosità della pellicola Mister Felicità in onda su Rai2 giovedì 7 aprile 2022 a partire dalle ore 21:20 circa.

Mister Felicità: le curiosità e il cast della pellicola

La commedia diretta ed interpretata da Alessandro Siani è uscita nelle nostre sale cinematografiche 2017 e rappresenta il suo terzo lavoro dietro la cinepresa dopo i buoni esordi con Il principe abusivo e Si accettano miracoli.

Al fianco del comico, attore e conduttore napoletano spiccano le partecipazioni di Diego Abantuono, nel ruolo del mental coach Guglielmo Gioia, e di Carla Signoris in quello di Augusta. Per la voce del pappagallo chiamato Autostima è stata usata quela dell’attore comico Francesco Cicchella, noto imitatore campione di Tale e quale Show di Carlo Conti nella quinta edizione.

Mister Felicità: la trama del film

Martino è un giovane napoletano sfaticato che vive in Svizzera a casa ed a spese della sorella che lavora come donna delle pulizie presso un rinomato mental-coach.

Un giorno però la ragazza dovrà assentarsi dal lavoro e consegnerà al fratello il compito di sostituirlo senza fare danni.

Il fratello accetta l’incarico e la sostituisce sul lavoro innescando però una spirale di equivoci quando si spaccerà proprio per l’assistente del mental coach.

Così diventerà Mister Felicità e prende in cura il caso di una famosa campionessa di pattinaggio finita in crisi di carriera ed identità.