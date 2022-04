Previsioni meteo per il week end di domenica delle palme: nuovo evento invernale, ma poi tornerà il sole

La primavera, si sa, è da sempre caratterizzata da un clima un po’ ballerino in cui non si sa mai bene cosa aspettarsi. Ed è presto detto. Un evento inaspettato sconvolgerà il meteo dei prossimi giorni e in particolare il cielo di sabato 9 aprile. Tra la Scandinavia e il Mare del Nord si sarebbe formata una massa d’aria freddissima che in questi giorni potrebbe giungere fino in Europa. Dopo questo evento del tutto ancora invernale, però, il clima tornerà dinamico e del tutto primaverile dove, un po’ in tutta Italia, potrà fare capolino anche il sole. Le previsioni meteo per questo week end; sabato 9 e domenica 10 aprile, domenica delle palme.

Previsioni meteo per sabato 9 aprile

Il clima di sabato 9 aprile vedrà un ritorno abbastanza tardivo di eventi invernali e sarà caratterizzato da un clima decisamente freddo. Infatti, dal Nord Europa verso il Mediterraneo, arriveranno correnti fredde di origine polare. Tutto ciò potrà persino creare dei vortici ciclonici nei nostri mari.

In giornata, partire dal Nord Est, il tempo sarà molto più piovoso. Questa dinamica, poi, si estenderà anche verso il Centro, specialmente sui settori del mare Adriatico. L’aria fredda irromperà senza preavviso e potrà creare contrasti termici che potranno portare a fenomeni temporaleschi e persino grandinate locali.

Saranno anche possibili le nevicate persino a bassa quota, specialmente in Friuli Venezia Giulia e sugli Appennini.

Il meteo per la domenica delle palme: 10 aprile

In data 10 aprile, domenica delle palme, però, vi sarà un ennesimo e drastico cambio di scenario. Il clima tornerà nuovamente dinamico e tipicamente primaverile, in pochissime ore le perturbazioni temporalesche potranno lasciare il loro posto ai primi tepori del timido sole primaverile. Nulla di stabile, quindi, ma tutto tipico della bella stagione che sta arrivando, anche se a fatica e con un po’ di ritardo.