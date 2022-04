Tocca a noi-Musica per la pace in Ucraina stasera su Rai 3: ora, cantanti del concerto di Bologna e come donare

Tocca a noi - Musica per la pace va in onda su Rai3 nella prima serata di giovedì 7 aprile 2022. Scopri tutti gli artisti che si sono esibiti durante la serata.

Nella prima serata di giovedì 7 aprile 2022 Rai 3 decide di mandare in onda lo speciale concerto nato da una idea de La Rappresentante di Lista e tenutosi qualche giorno fa nella splendida Piazza Maggiore di Bologna, con lo scopo di raccogliere fondi da destinare alle popolazioni colpite dalla guerra in Ucraina. A partire dalle ore 21:20 sul canale va in onda l’appuntamento con Tocca a noi – Musica per la pace condotto sul palco da Andrea Delogu e che ha visto la partecipazione di tanti volti noti della nostra musica. Da Gianni Morandi ad Elisa, passando per Diodato e Noemi, questi sono solo alcuni dei nomi scesi in campo per supportare la raccolta fondi di Save the Children che potrà essere aiutata anche dagli spettatori televisivi del concerto.

Tocca a noi – Musica per la pace: la speciale raccolta fondi con i grandi della musica italiana

Il concerto raccoglierà fondi da devolvere a Save The Children, che lavora in Ucraina dal lontano 2014 e che sta giocando un ruolo fondamentale per aiutare i bambini e le famiglie rimaste nel Paese a combattere contro le atrocità di una guerra ingiusta. Il pubblico del concerto potrà contribuire alla raccolta donando con un sms o chiamando al 45533.

Tocca a noi – Musica per la pace: gli artisti che sono saliti sul palco

Il concerto registrato giorni addietro ha visto la partecipazione dei principali artisti della nostra musica leggera chiamati a raccolta dai membri de La Rappresentante di Lista, il gruppo che ha promosso l’evento con la sua ottima idea.

L’appello dei fondatori Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina è stato accolto dall’amministrazione comunale ed ha trovato terreno fertile in tanti artisti a partire dal padrone di casa Gianni Morandi.

Al fianco dell’eterno ragazzo della nostra musica e davanti ai settemila spettatori che hanno riempito Piazza Maggiore si sono esibiti uno dopo l’altro anche: