Vladimir Luxuria difende Ilona Staller e accusa i Rodriguez a L’Isola dei Famosi: “Mi viene un sospetto…”

Esplodono le tensioni a L’Isola dei Famosi e il clima in Palapa si fa sempre più rovente. Ilona Staller ha spesso lamentato di sentirsi esclusa per non poter essere troppo d’aiuto al gruppo, additando i Rodriguez di volerla privare del cibo. Dallo studio Vladimir Luxuria difende l’attrice e attacca padre e figlio.

Ilona Staller parla di accanimento contro di lei a L’Isola dei Famosi

A L’Isola dei Famosi Ilona Staller ha vissuto negli ultimi giorni una piccola crisi, dovuta ai dissapori con alcuni naufraghi. L’ex attrice a luci rosse ha in particolare accusato i Rodriguez di volerla escludere poiché inattiva nello svolgere le mansioni.

Ilona Staller ritiene però di rendersi utile al gruppo e parla di accanimento nei suoi confronti: “Non è che mi butto sempre davanti alle telecamere. Sono andata a pescare con Roger, abbiamo preso del pesce, siamo tornati e a nessuno fregava niente. C’è stato un accanimento, ognuno di noi fa qualcosa ma ovviamente non vado su cose pericolose“.

Vladimir Luxuria attacca i Rodriguez: “Sindrome d’accerchiamento“

L’atteggiamento di Gustavo Rodriguez, che avrebbe voluto privare Ilona Staller del cibo, non è andato giù a Vladimir Luxuria che dallo studio sbotta: “Gustavo, se tu pensi che solo chi fa qualcosa, o pesca, ha diritto di mangiare e gli altri no, non hai capito nulla dello spirito dell’Isola.

Arrivare a far piangere una donna che non è vero che non ha fatto nulla…“. L’opinionista ritiene, inoltre, che l’accanimento contro Ilona sia molto simile a quello avuto in precedenza contro Carmen Di Pietro: “Mi viene un sospetto: non è che ce l’avete con lei come avete fatto con Carmen Di Pietro?

Che quando una va in nomination, fate la sindrome d’accerchiamento per farla fuori? Questo non è bello“.

Jeremias Rodriguez però replica alle parole dell’opinionista spiegando come mai, nell’ultima settimana, i rapporti con Ilona si siano incrinati: “Con Carmen ha funzionato, è cambiata e ha iniziato a fare di tutto.

Con Ilona è sempre andata bene, fino al giorno in cui l’ho nominata. I problemi sono iniziati quando ho nominato lei e Roger. E ho fatto la stessa scelta che avevano fatto loro settimana scorsa. Con la differenza che noi l’abbiamo presa bene, loro no…“.