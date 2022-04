Abusi su un bambino a Campobasso, arrestato un anziano invalido: gli avrebbe chiesto aiuto, poi la violenza

A Termoli (Campobasso) un bambino di 10 anni sarebbe stato abusato da un anziano disabile: gli avrebbe chiesto aiuto per attirarlo in casa e far scattare la violenza sessuale.

Drammatica cronaca quella che arriva dalla provincia di Campobasso, dove un bambino sarebbe stato abusato sessualmente. A renderla ancora più tragica, il fatto che a compiere la violenza sarebbe stato un uomo anziano e invalido, che avrebbe attirato il bambino in casa chiedendogli aiuto.

Anziano invalido arrestato per presunti abusi su un bambino di 10 anni

Secondo quanto riporta il giornale locale di Termoli, comune italiano di poco oltre 30.000 abitanti della provincia di Campobasso in Molise, i Carabinieri e la Procura sono intervenuti su un possibile caso di abuso sessuali su minore. La vittima avrebbe circa 10 anni e sarebbe stato violentato da un anzianodi circa 70 anni e che – si apprende dalla fonte Primo Numero – avrebbe difficoltà a camminare.

Proprio così sarebbe scattata la trappola: l’anziano avrebbe chiesto al bambino di aiutarlo con la spesa, di portare alcune buste in casa dell’uomo – dove a quanto pare vivrebbe da solo. Una volta dentro, sarebbe scattata la tremenda violenza. Tornato a casa, il bambino sotto choc avrebbe poi rivelato tutto ai genitori. I fatti sarebbero avvenuti ieri pomeriggio, giovedì 7 aprile 2022.

Abusi su un bambino di 10 anni: ai domiciliari un anziano invalido

Dopo il racconto tra le lacrime, i genitori del bambino avrebbero chiamato il 112.

Una volta sentito l’accaduto, i Carabinieri del Nucleo operativo di Termoli e la Procura di Larino hanno attivato subito le indagini: in breve tempo sarebbe stato identificato l’aggressore, un anziano con disabilità di un quartiere di Termoli.

Al momento, sarebbe stato messo ai domiciliari dal procuratore Isabella Ginefra. L’uomo ora risulta in attesa della convalida dell’arresto da parte del giudice: su di lui pende una pesantissima accusa per violenza sessuale su minori, resa ancora più scabrosa dal fatto che per attirarlo in casa l’anziano avrebbe fatto presa sulla buona volontà del bambino nell’aiutare una persona in difficoltà.