Gustavo Rodriguez in lacrime parla con la moglie Veronica all’Isola dei Famosi: il collegamento in diretta

Emozioni in diretta per Gustavo Rodriguez, che all'Isola dei Famosi ha modo di parlare con la moglie Veronica presente in studio. Il naufrago non trattiene le lacrime.

Collegamento in diretta all’insegna dell’emozione e delle lacrime per Gustavo Rodriguez, che a L’Isola dei Famosi ha avuto modo di parlare a distanza con la moglie Veronica. La donna, presente in studio, l’ha spronato a proseguire il suo percorso in Honduras dicendosi orgogliosa di lui: grande commozione per la coppia.

Gustavo Rodriguez e l’amore per la moglie: “L’unico mio amore“

A L’Isola dei Famosi è arrivata un’importante carica di energia per Gustavo Rodriguez, in coppia in Honduras assieme al figlio Jeremias. Il naufrago ha spesso parlato nelle scorse settimane della lontananza dalla moglie Veronica, ritrovandosi più volte a piangere in preda alla mancanza della donna della sua vita.

Per questo motivo Ilary Blasi e la produzione hanno deciso di offrirgli l’opportunità di entrare in contatto con lei, anche se per pochi istanti.

In collegamento in postazione nomination nella puntata di stasera, Gustavo ha parlato alla conduttrice del rapporto speciale con la moglie: “È l’unico mio amore, non ho un’altra vita, lei è la mia vita. Io sono il più coccolone, lei è un po’ più dura però oltre questo non ci diciamo tante volte ‘ti amo’. Ce lo diciamo ogni giorno con le piccole cose che facciamo l’uno per l’altro“.

Il naufrago spiega anche come sia lei la capogruppo della famiglia: “Io le ho dato il permesso di comandare la famiglia perché lei prende sempre le decisioni migliori. Il merito sicuramente è il suo“.

Gustavo Rodriguez e Veronica in collegamento: lacrime in diretta

Grandissima emozione per Gustavo Rodriguez quando viene messo in contatto con la moglie Veronica, presente in studio per una sorpresa a distanza.

“Dimmi solo una cosa Veronica: sei fiera della mia partecipazione qui?” la prima domanda del naufrago. La risposta è un tripudio di orgoglio: “Sono troppo fiera, lo sai che ti amo.

Sei così bello“.

Dallo studio Veronica parla del percorso del marito in Honduras, spiegando quanto la sua presenza sia importante per la loro famiglia: “Me lo aspettavo così, lui è così, una persona troppo saggia, è il mio equilibrio, perché mi fa riflettere tanto. Lui è sempre stato di aiuto agli altri, a dare consigli buoni. È sempre stato un bravissimo papà“.