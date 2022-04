Io sono vendetta stasera su Italia 1: trama, cast e trailer del film con John Travolta nei panni di Stanley Hill

Nella prima serata di venerdì 8 aprile 2022 su Italia1 va in onda l’adrenalinico action-thriller con John Travolta. Nella pellicola Io sono vendetta l’attore interpreta Stanley Hill, un uomo che, dopo aver visto uccidere brutalmente sua moglie proprio davanti ai suoi occhi, decide di farsi giustizia da solo. Cercherà così gli assassini della compagnia ancora in libertà per vendicarsi ed ucciderli uno ad uno, scoprendo tra i membri della banda chi sia il vero responsabile dell’omicidio di Vivian. La trama completa, il cast e le curiosità del film Io sono vendetta, in onda su Italia1 venerdì 8 aprile 2022 dalle ore 21:20 circa.

Io sono vendetta: le curiosità ed il cast del film

Io sono vendetta (in lingua originale dal titolo di I Am Wrath) è un film del 2016 diretto da Chuck Russell, regista che in passato si era fatto notare per la direzione del film Il Re Scorpione con Dwayne Douglas Johnson.

Nella pellicola in onda su Italia1 lo troviamo a dirigere la macchina da presa dove davanti si posizioni un altro grande del cinema action americano come John Travolta, che qui veste i panni del protagonista. Al fianco del divo di Grease in questo film completano il cast gli attori Rebecca De Mornay, Christopher Meloni, Michael Urriquia, Amanda Schull, Sam Trammell, Patrick St.

Esprit.

Io sono vendetta: la trama della pellicola

Stanley Hill è un ex membro delle Forze Speciali viene assalito in un garage sotterraneo da un malvivente che lo vuole rapinare che nella colluttazione finisce con il ferire a morte la moglie di Stanley di nome Vivian.

La donna gli muore tra le braccia e Stanley va alla polizia a cercare di identificare il colpevole.

Nonostante l’operazione sia andata a buon fine il criminale viene scarcerato facendo montare tutta la rabia dell’uomo. Il Detective Gibson e altri poliziotti non stati corrotti dall’organizzazione che sta dietro quel ladruncolo e così l’ex agente decide di farsi giustizia da solo, vendicando la moglie e scoprendo cosa c’è veramente dietro questo omicidio.

Guarda il trailer: