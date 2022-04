Lorena Salvi, 14enne scomparsa da Chiavari da 10 giorni: ricerche in tutta Italia. L’appello della madre

Lorena Salvi è una ragazza di 14 anni scomparsa da Chiavari da 10 giorni. Non ha con se il cellulare e la sua famiglia non ha più sue notizie; forse è con il fidanzato.

Sono giorni di profonda angoscia per la famiglia di Lorena Salvi, la ragazzina di 14 anni scomparsa da Chiavari da 10 giorni. La famiglia ha lanciato un appello per ritrovarla e le ricerche sono state estese in tutta Italia.

Le ricerche sono coordinate dal Tribunale dei Minori, secondo quanto riferisce Il Secolo XIX, non sarebbe la prima volta che la ragazzina si allontana da casa. Lorena Salvi è alta 1,55 ha occhi e capelli castani e ha un neo sulla guancia sinistra ben visibile, altri nei e un porro sul collo; non ha con se il cellulare.

Lorena Salvi è scomparsa da Chiavari

Lorena Salvi ha 14 anni ed è scomparsa da 10 giorni, dopo che il 27 marzo scorso i nonni l’hanno riaccompagnata a casa nel pomeriggio.

Al Secolo XIX la mamma della giovane, Erica Carmellina, ha detto di non avere notizie della figlia da allora: “Non sappiamo nulla da dieci giorni. Se stia bene, dove sia andata. E ogni giorno che passa è sempre peggio. Sappiamo che non ha il cellulare con sé. Ha soltanto quattordici anni, io chiedo aiuto a chiunque possa averla vista o incontrata”.

Lorena era attesa a casa in serata dopo un pomeriggio passato coi nonni: “Ha fatto perdere le proprie tracce. Ha lasciato il cellulare nell’alloggio e si è allontanata.

Da allora non ne sappiamo più nulla”.

L’appello della mamma di Lorena Salvi

La mamma della 14enne scomparsa ha poi lanciato un appello attraverso il giornale: “Se qualcuno la vedesse, se qualcuno avesse contatti con lei, io prego che mi contatti. Che ci faccia almeno sapere che sta bene”.

Erica Carmellina ha poi aggiunto: “Ho paura, ho sperato almeno che facesse una telefonata, mandasse un messaggio da un qualsiasi numero per dire che stava bene. Invece è poco più che bambina e da dieci giorni non sappiamo più nulla, come riesca a mangiare, dove dorma.

Non è più vita la mia”.

Le ricerche di Lorena Salvi sono state estese in tutta Italia

Le ricerche di Lorena Salvi proseguono ormai ininterrottamente da 10 giorni e sono state estese in tutta Italia. Secondo quanto sospettato dagli inquirenti la giovane si potrebbe essere allontanata con il fidanzato, anche lui irreperibile da giorni e originario di Santa Margherita.

Le ricerche sono state estese in tutta Italia; come si legge sul sito di Chi l’ha visto? Lorena Salvi starebbe attraversando un momento difficile e “Potrebbe aver bisogno di aiuto”. Inoltre, la ragazzina sarebbe una fumatrice e chiederebbe spesso sigarette ai passanti.