Roberta Morise eliminata all’Isola dei Famosi, Lory Del Santo la attacca in diretta: la frecciatina

A L’Isola dei Famosi è nuovamente tempo di eliminazioni e a dover abbandonare l’Honduras, questa volta, è una donna. Tre le naufraghe finite al televoto flash e che rischiano di dire definitivamente addio a Playa Sgamada: Jovana Djordjevic, Laura Maddaloni e Roberta Morise. A dover abbandonare il gioco è Roberta Morise e, in spiaggia, Lory Del Santo spiega per quale motivo a suo dire sia stata eliminata: la frecciata.

Roberta Morise eliminata dal gioco: sconfitta al televoto flash

Dopo Antonio Zequila e Marco Melandri, i primi due eliminati ufficiali di questa edizione, questa volta a lasciare l’Isola dei Famosi è una donna.

Nella puntata di questa sera Playa Sgamada ha accolto Lory Del Santo e il compagno Marco Cucolo, la coppia eliminata dal televoto di serata: ad attenderli nella spiaggia secondaria c’erano Jovana Djordjevic, Laura Maddaloni e Roberta Morise.

E sono proprio le tre naufraghe a contendersi la permanenza sull’Isola dei Famosi nel consueto televoto flash aperto da Ilary Blasi in diretta. Il verdetto stabilito dal pubblico è arrivato in diretta dopo pochi istanti e ha sancito la definitiva eliminazione di Roberta Morise, destinata a fare immediato ritorno in Italia.

Lory Del Santo attacca Roberta Morise: “Suo odio l’ha penalizzata“

Tuttavia a prendersi la scena, in seguito all’annuncio del verdetto, è Lory Del Santo.

L’attrice ha infatti commentato l’eliminazione di Roberta Morise parlando dei dissapori avuti con lei durante il percorso in Honduras. E ha spiegato, attaccandola, per quale motivo secondo lei la showgirl sia stata eliminata dal gioco: “Io con Roberta non ho mai parlato.

Lei è entrata subito puntandomi il dito e non mi voleva bene dall’inizio. Per cui credo che questo suo odio ingiustificato l’abbia penalizzata, mi spiace per lei“.

In studio si scatena l’ironia di Ilary Blasi e degli opinionisti, con Vladimir Luxuria che commenta sarcastica le parole della Del Santo: “Una cosa proprio modesta modesta, consolala almeno“.

L’attrice però conferma come le due non abbiano mai realmente litigato, al punto da confessare: “Sulla spiaggia andavamo d’accordo, eravamo amiche, non l’ho mai capita sta cosa“. La Morise non ha commentato queste sue affermazioni, segno che i loro dissapori non siano stati realmente chiariti.