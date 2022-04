Uomini e Donne anticipazioni 8 aprile: Alessandro Vicinanza ancora nella bufera, il Cavaliere sotto attacco

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata dell'8 aprile, Alessandro Vicinanza tornerà al centro delle polemiche. Una Dama, però, arriverà per lui.

Alessandro Vicinanza si è ritagliato, ormai, un ruolo da protagonista a Uomini e Donne. Il Cavaliere, infatti, ha fatto molto parlare di sé per settimane per la stretta conoscenza con Ida Platano. Alessandro Vicinanza è arrivato nel dating show proprio per conoscere la Dama e, tra di loro, è nato un particolare feeling.

Per settimane si è discusso sulla possibile nascita di un rapporto importante tra i due, ma, la frequentazione, invece, è naufragata. Ida Platano si è detta innamorata del Cavaliere, mentre Alessandro Vicinanza non ha mai sentito questo trasporto.

A Uomini e Donne, secondo le anticipazioni, nella puntata dell’8 aprile, si parlerà ancora di Alessandro Vicinanza e della fine della sua conoscenza con Ida Platano, come riportato dalla pagina Uominiedonneclassicoeover.

Uomini e Donne anticipazioni 8 aprile: nuove conoscenze per Alessandro Vicinanza

Alessandro Vicinanza è al centro delle polemiche da alcune settimane. Il Cavaliere, infatti, esce da una frequentazione con Ida Platano, che si è conclusa in malo modo. Gianni Sperti e Armando Incarnato accusano il ragazzo di avere mentito e di essere nel dating show solo per visibilità.

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata dell’8 aprile, le polemiche intorno ad Alessandro Vicinanza continueranno.

Ma il Cavaliere avrà anche una bella sorpresa: una Dama arriverà nel dating show appositamente per corteggiarlo.

Uomini e Donne anticipazioni 8 aprile: Luca Salatino delude le corteggiatrice

A Uomini e Donne, nella puntata dell’8 aprile, tornerà protagonista anche il trono classico con Luca Salatino. Il tronista, infatti, verrà chiamato al centro dello studio televisivo per raccontare le sue frequentazioni.

Luca Salatino svelerà di aver portato in esterna soltanto Aurora, la nuova corteggiatrice, arrivata a Uomini e Donne per lui.

Questa scelta non farà felici Soraia e Lilli, le ragazze che aveva frequentato fino a oggi.