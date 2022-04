Freedom presenta – Misteri insondabili: Roberto Giacobbo torna su Italia1 con una puntata speciale

Roberto Giacobbo è ormai un volto di apprezzato e di garanzia per Italia1 che per questo motivo continua a proporlo ai suoi affezionati spettatori con le puntate del ciclo Gli album di Freedom. Il nuovo appuntamento con il meglio della trasmissione che raccoglie i viaggi più belli effettuati dal divulgatore scientifico e dalla squadra verrà trasmesso sabato 9 aprile 2022 a partire dalle ore 21:20. L’argomento speciale della quarta puntata di Freedom presenta sarà quello dal titolo di Misteri insondabili, tema che gli spettatori si godranno con gli approfondimenti sulle leggende dei vampiri e delle sirene.

Freedom presenta – Misteri insondabili: il quarto appuntamento

Gli estimatori di Roberto Giacobbo e dei suoi appassionanti viaggi vivranno questa sera un nuovo appuntamento all’insegna della curiosità e della scoperta. Sabato 9 aprile 2022 a partire dalle ore 21:20 circa sempre su Italia1 ritorna il meglio della trasmissione con il divulgatore scientifico che si occuperà di Misteri insondabili.

Il quarto appuntamento speciale con Freedom presenta regalerà agli spettatori un appassionante excursus tra passato e presente sulle orme dei vampiri. Spazio quindi ad una delle leggende metropolitane più affascinanti che sarà approfondita con la storia di John Polidori, medico e poeta britannico di fine XVII secolo, autore del racconto dal titolo Il vampiro, per capire perché fu il primo a scriverne e cosa lo ispirò veramente.

Roberto Giacobbo andrà poi in Toscana per parlare della Villa di Corliano a caccia di fantasmi, mentre un altro viaggio lo porterà alla scoperta della tomba di Dracula e della cosidetta Città delle Streghe. Spazio infine anche al racconto del mito delle sirene, quando per capirne di più si riporteranno alla luce antichi racconti di marinai, ed anche a quello degli avvistamenti di UFO, affortando le scottanti verità dopo la declassificazione di numerosi file militari per parlare di cosa sia emerso dal Blue Book americano, una serie di studi sistematici degli Stati Uniti sugli Ufo fra il 1947 e il 1969.