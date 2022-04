Lorella Cuccarini perde le staffe ad Amici contro Rudy Zerbi: “Ce l’hai tu nel cervello la confusione”

Gli allievi di Amici 2022 si sono dati battaglia anche nella quarta puntata della fase serale. La prima manche è stata vinta dalla squadra capitanata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi e, di conseguenza, Aisha ha dovuto lasciare il talent show.

Il maestro di canto ha lanciato un guanto di sfida tra Alex e Luigi, che ha fatto infuriare Lorella Cuccarini.

Lorella Cuccarini infuriata ad Amici con Rudy Zerbi

Nella quarta puntata del serale di Amici, Rudy Zerbi ha deciso di lanciare un nuovo guanto di sfida tra Alex e Luigi. La prova che gli allievi hanno dovuto affrontare, stavolta, si basava sull’interpretazione: “Serve anche una grande capacità interpretativa… Ho deciso di lanciare un guanto di sfida sull’interpretazione… Alex, invece, fino a oggi ci ha dimostrato tanta voce… Ora o mai più”.

Luigi e Alex si sono sfidati sul brano “Signor Tenente“.

Lorella Cuccarini ha accettato la sfida lanciata dal collega professore ma ha voluto precisare in modo fermo la sua opinione: “Tu non mi puoi dire che Alex è solo voce, menti sapendo di mentire… Non sarà questa prova a decidere se Alex sa interpretare o meno”.

Rudy Zerbi ha ribadito di non vedere molta interpretazione nelle esibizioni di Alex: “Non sento la rabbia, il dolore, lo sgomento… Non vedo niente, non sento niente”.

A questo punto, Lorella Cuccarini ha sbottato contro il collega: “Forse ce l’hai tu nel cervello la confusione”. Anche Alex ha detto la sua al professore: “Una frase che già volevi dire prima ancora… Molto esagerata”.

Aisha eliminata ad Amici 2022

Anche nella puntata del 9 aprile di Amici due allievi lasceranno il talent show. La prima eliminata della puntata, è stata decretata alla fine della prima manche e si tratta di Aisha. La cantante, appena diciottenne ha lasciato il programma televisivo in lacrime: “Mi dispiace un sacco, però sono contenta… Sarà strano ritornare alla vita che avevo prima… Non voglio, in realtà”.

La giovane allieva ha ricevuto l’abbraccio di Lorella Cuccarini, in lacrime per la sua eliminazione: “Tu hai fatto all’interno di Amici un percorso meraviglioso… Solo 18 anni… Solo l’inizio, tu puoi essere orgogliosa di tutto quello che hai fatto, perché io lo sono moltissimo“. L’insegnante di canto, dopo mesi, ha potuto avere un contatto fisico con la sua allieva: “Che bello Maria toccarli”.

Anche Maria De Filippi ha voluto salutare Aisha: “Davvero divertita, alle volte, con te… Una persona con tanta anima… Quando parli ha un senso… Non sei sola se non vuoi essere sola”.