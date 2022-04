Paola Barale e il gossip sull’omosessualità di Gianni Sperti: la spiazzante risposta della conduttrice a Belve

Confessioni decisamente piccate nello studio di Belve, dove Paola Barale è stata protagonista di un’intervista sincera e pungente. La conduttrice ha parlato delle relazioni con gli ex Raz Degan e Gianni Sperti e ha commentato le voci sulla presunta omosessualità dell’opinionista di Uomini e donne. Dopo aver dichiarato di non saperne nulla, si è lasciata andare ad un pensiero a riguardo: la risposta spiazzante.

In un programma dove la schiettezza delle parole la fa da padrona, Paola Barale ha saputo immedesimarsi perfettamente nel clima rilasciando scottanti dichiarazioni.

Ospite a Belve, trasmissione di Rai2 condotta da Francesca Fagnani, la conduttrice ha ripercorso la sua carriera in tv e la sua vita fatta di amori e gossip continui. Uno di questi, in particolare, ritiene come la Barale possa essere attratta anche dalle donne, oltre che dagli uomini. La piccata risposta alla domanda della Fagnani su questo tema: “Nulla contro le donne, però prediligo il fallo“.

Il clima si fa decisamente più scottante quando viene tirato in ballo Gianni Sperti, ex della Barale. Francesca Fagnani ha parlato delle voci sulla presunta omosessualità dell’opinionista di Uomini e donne, tuttavia la sua ospite rigetta ogni chiacchiericcio dicendosi ignara dell’argomento: “Io odio il gossip a prescindere, non seguo il gossip sul mio ex marito Gianni Sperti.

Non so cosa dicano di lui“. La Fagnani, a seguire, chiede alla sua ospite quale gossip l’abbia sorpresa di più tra quello sulla sua omosessualità e su quella dell’ex. Paola Barale, tra i sorrisi, rilascia una risposta spiazzante: “Mi stupisce di più la mia presunta omosessualità“. Le sue parole scatenano la reazione della Fagnani, tra il sorpreso e il divertito.

Paola Barale e gli ex: “Non sono stati leali“

Tuttavia l’argomento sentimentale non si esaurisce lì, con la padrona di casa che chiede a Paola Barale un giudizio sui suoi due grandi ex: oltre a Gianni Sperti, anche Raz Degan.

La conduttrice parla amareggiata delle due relazioni, poi naufragate, parlando di tradimenti e mancanza di lealtà: “Non sono stati leali, intendo tutto, anche tradimenti. A me un uomo che tradisce mi sembra proprio uno sfigato. Uno che si dichiara libero e totalmente dipendente e tradisce, dove vai? Non hai il coraggio di dire che hai voglia d’altro? Allora puoi fare quello che vuoi“.

Raz Degan, come spiegato dalla Fagnani, parlò di Paola Barale come dell’amore più grande della sua vita e che il suo ricordo se lo sarebbe portato dietro sino alla tomba. La conduttrice però gela le dichiarazioni dell’ex: “Non ci credo neanche“.