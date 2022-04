Valanga in provincia di Cuneo: quattro scialpinisti travolti dalla neve, una vittima sepolta nella neve

Dramma in alta montagna nel primo pomeriggio di oggi, sabato 9 aprile: una valanga si è staccata in alta Valle Maira, nel cuneese. Secondo le prime notizie, sarebbero stati coinvolti 4 scialpinisti: uno di loro sarebbe morto sepolto dalla neve. Non è l’unico intervento dei soccorritori nella giornata di oggi.

Valanga ad Acceglio, Cuneo: 4 scialpinisti travolti, uno è morto

La neve torna a far paura in Valle Maira, più precisamente in località Acceglio a Cuneo: una valanga si è staccata nella zona di Monte Auto Vallonasso, a quasi 2.900 metri di altitudine. Secondo quanto riportato dall’account del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, sono state coinvolte 4 persone: in tre sarebbero riuscite a salvarsi prima che fosse troppo tardi.

L’allarme sarebbe stato lanciato circa alle 13 di sabato 9 aprile e sul posto è arrivato un elicottero dei Vigili del Fuoco proveniente da Cuneo, alcuni volontari di Dronero e anche un’unità cinofila di Torino. Attivo anche il Soccorso Alpino e il 118, ma secondo quanto emerge in questi minuti ci sarebbe purtroppo una vittima: uno dei quattro scialpinisti sarebbe stato travolto e sepolto dalla neve e nonostante il tentativo di salvataggio sarebbe morto.

#Piemonte: valanga sul Monte Auto Vallonasso. Quattro persone coinvolte, tre sono riuscite ad estrarsi. Una quarta è stata estratta dai soccorritori che ne stanno valutando le condizioni mediche. Sul posto le squadre del Soccorso Alpino con due elicotteri. — Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (@cnsas_official) April 9, 2022

Neve e valanghe in Piemonte: numerosi interventi dei Vigili del Fuoco

La valanga di Acceglio a causa della quale sarebbe morto uno scialpinista non è tristemente l’unico intervento effettuato nelle scorse ore dai Vigili del Fuoco.

Dall’account twitter, attorno alle 14.00 di oggi è stato reso noto che si è reso necessario un altro salvataggio ad alta quota. Questa volta i Vigili sono intervenuti con elicottero a Cesana Torinese, dove sono state recuperate sei persone in difficoltà nei pressi del Lago Nero, a 2.200 metri di altezza. Ad alzare il rischio valanghe è il tempo delle ultime settimane, che alterna nevicate copiose ad alta quota ad aumenti repentini e primaverili delle temperature.