Valeria Graci e la situazione sentimentale, a Verissimo l’attrice si sbilancia: la confessione in studio

A Verissimo Valeria Graci ha raccontato lo stretto legame con il figlio Pierluigi, il quale avrebbe più volte espresso il desiderio di avere un fratellino o una sorellina. Nel salotto di Silvia Toffanin, la comica ha parlato della sua attuale situazione sentimentale spiazzando la conduttrice con una dichiarazione a sorpresa.

Valeria Graci e la lettera del figlio Pierluigi: la promessa in diretta

Valeria Graci ha concesso un’intima intervista a Verissimo, ripercorrendo la sua vita e la sua carriera nel mondo dello spettacolo. Dal divorzio dei genitori al sodalizio artistico con Katia Follesa, sino allo stretto legame con il figlio Pierluigi.

Il quale le ha fatto recapitare una lettera speciale, che l’attrice ha letto commossa nel salotto di Silvia Toffanin. Tra le righe del pensiero, anche il desiderio da parte del figlio di prendere un cagnolino. Desiderio sul quale mamma Valeria si espone apertamente: “Il cane è una promessa, ho fatto questa promessa a Pierluigi e quindi, siccome le promesse vanno mantenute sempre e io cerco di mantenerle, mi toccherà prendere un cagnolino“.

Al termine della lettura, l’ospite in studio racconta il prezioso rapporto con il figlio, il quale avrebbe tanti desideri per la madre: “Fosse per lui, dovrei sposarmi, prendere altri cani, un’altra casa, ma una cosa alla volta… iniziamo con un cagnolino“.

Valeria Graci innamorata? L’attrice parla di corteggiatori: “Bisogna avere pazienza“

Silvia Toffanin successivamente interpella Valeria Graci sull’argomento amore, chiedendole la sua attuale situazione sentimentale.

L’attrice inizialmente rimane vaga, chiedendo ironica: “Allora, in realtà… non c’è la pubblicità adesso?“. Per poi parlare del desiderio del figlio Pierluigi di avere un fratellino o una sorellina, come da lei spiegato: “In realtà è un desiderio che ha da tanto tempo, tant’è che qualche mese fa mi ha chiesto: ‘Mamma, sei incinta?’.

Io gli ho detto: ‘No, sono soltanto ingrassata’“.

E, a seguire, la comica si sbilancia parlando di un eventuale flirt in corso. Poco avvezza a parlare della propria vita privata, questa volta si è esposta parlando di un presunto innamoramento: “Ci sono dei corteggiatori, però vediamo, bisogna avere pazienza anche in questo“.