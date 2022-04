Gli animali ridono come gli esseri umani? Uno studio scientifico su 65 specie svela la risposta

Non sono gli esseri umani gli unici a ridere: anche gli animali a modo loro ne sono capaci. I risultati di uno studio dimostrano quali sono le specie in grado di farlo e in che modo riescono a ridere.

Quante volte è capitato di guardare il proprio cane e sorprenderlo a sorridere, o addirittura “ridere”. Ma è possibile? Gli animali ridono davvero come gli esseri umani? Una ricerca condotta dall’Università di Los Angeles, Californi) ha svelato la risposta e stabilito che sì, anche gli animali ridono, a modo loro.

Animali e uomini: lo studio che compara il modo di ridere

Non sono solo gli esseri umani dunque a farsi una sonora risata quando ne hanno l’occasione. Secondo l’antropologa Sasha Winkler e l’esperto in comunicazione Greg Bryant, entrambi appartenenti all’università pubblica della California (UCLA), sono circa 65 le specie animali capaci di ridere per comunicare qualcosa.

La risata ha infatti una funzione di coinvolgimento e di espressione di gioco verso il compagno. L’obiettivo della ricerca era stabilire le differenze dei suoni emessi dagli animali durante i momenti di gioco: per fare questo hanno dovuto analizzare le vocalizzazioni emesse durante sessioni di gioco non violento svolte in momenti diversi e monitorarle.

I risultati della ricerca sono concordi con quanto affermato anche da altri ricercatori: è emerso come queste tipologie di suoni siano condivise da diverse specie abituate a giocare fra loro, permettendo così di coinvolgere altri membri a prendere parte al gioco.

La pubblicazione è avvenuta su Bioacoustics, una rivista internazionale di pubblicazione scientifica che si occupa dello studio con metodi scientifici dei comportamenti e dei versi degli animali, fondata da Taylor e Francis – una casa editrice britannica.

Altri studi a favore della risata degli animali: che cosa comporta

Fino al 2015, secondo quanto riportato da uno studio di Liz Langley pubblicato sul National Geographic, si pensava che solo i topi e le scimmie fossero in grado di ridere.

Adesso le specie riconosciute come capaci di compiere un movimento riconducibile alla risata sono notevolmente aumentate e comprendono: foche, cani, mucche, alcune specie di uccelli e manguste. Non tutti riesco a mostrare la risata esternamente a causa della conformazione ossea ed è per questo che è stata necessaria una ricerca approfondita per indagare i suoni emessi durante le sessioni di gioco.