Infermiera investita sulla tangenziale a Milano: si era fermata per prestare soccorso dopo un incidente

Sarebbe in gravi condizioni l'infermiera di 41 anni che è stata investita sulla tangenziale di Milano: si era fermata per aiutare dopo un incidente che non la vedeva coinvolta.

Drammatico incidente poco dopo la mezzanotte lungo la tangenziale di Milano: un’infermiera di 41 anni è stata investita, era scesa dalla sua auto per aiutare altre persone coinvolte in un tamponamento. La donna sarebbe ricoverata in gravissime condizioni.

Incidente in tangenziale a Milano: infermiera si ferma e viene investita

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera nella sezione Milano, nella notte tra sabato 9 e domenica 10 aprile si è verificato un doppio terribile incidente. Dopo la mezzanotte, lungo la tangenziale Est tra Lambrate e Cascina Gobba – uno dei più pericolosi secondo i dati dell’Aci sulla localizzazione degli incidenti stradali – si è verificato prima un tamponamento: un motociclista sarebbe andato a sbattere contro l’auto di fronte a lui.

Fin qui non un incidente grave, perlomeno rispetto a quanto accaduto subito dopo.

Un’infermiera di 41 anni che stava viaggiando sullo stesso tratto ha visto il tamponamento ed ha fermato l’auto in mezzo alla carreggiata. Sarebbe poi scesa per prestare soccorso al motociclista e al guidatore coinvolti nell’incidente, ma è stata investita da una Mercedes Classe A che forse non ha visto le auto ferme in strada. Sul posto il 118, chiamato già dopo il primo incidente e che si è ritrovato di fronte ad un quadro ben peggiore.

Gravissima l’infermiera investita sulla tangenziale a Milano

Secondo la fonte, l’infermiera che lavora all’Humanitas di Milano è stata subito trasferita all’ospedale Niguarda e le sue condizioni sarebbero gravissime.

Il bilancio può tuttavia aggravarsi ulteriormente: il 26enne motociclista coinvolto nel tamponamento è stato portato in codice rosso al San Gerardo di Monza, avrebbe riportato un trauma alla gamba; soccorsa e portata al San Raffaele anche la 65enne alla guida del Mercedes Classe A che ha investito l’infermiera: sarebbe in stato di choc e avrebbe riportato un trauma toracico; solo codice verde invece per il guidatore della prima auto, un 31enne anch’egli portato al San Raffaele dopo l’incidente lungo la tangenziale Est.