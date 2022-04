Jovanotti e l’amicizia con Gianni Morandi, com’è nata la loro collaborazione: il racconto a Domenica In

Attesissimo ospite di Domenica In oggi pomeriggio, Jovanotti ha concesso un’intervista a Mara Venier in cui ha parlato della carriera e dei suoi grandi successi. E, in particolare, dell’amicizia speciale con un suo stimato collega: Gianni Morandi. L’artista in studio ricorda il regalo che dedicò al cantautore bolognese subito dopo l’incidente alla mano, regalo dal quale scaturì la loro collaborazione, sino al vincente medley a Sanremo 2022.

Jovanotti e l’amicizia con Gianni Morandi: l’incontro e la prima collaborazione

Jovanotti ha aperto il nuovo appuntamento di Domenica In con una lunga intervista alla padrona di casa, Mara Venier.

Il cantante ha ripercorso la sua lunga carriera nella musica, costellata di grandi successi ed importanti incontri con stimati colleghi. Tra questi Gianni Morandi, sul quale svela un retroscena risalente al periodo successivo allo spaventoso incidente alla mano che ha coinvolto il cantautore bolognese.

“Io sono un fan di Gianni da sempre, per me è uno dei giganti della musica mondiale, mi fa impazzire. Quando si era fatto male, io gli ho mandato un messaggino, perché ci conoscevamo, ma non bene. Lui mi ha risposto, poi ci siamo sentiti al telefono e l’avevo sentito un po’ demoralizzato, perché l’incidente era stato serio” racconta Jovanotti.

L’ospite spiega come, a seguire, sia nata la loro prima collaborazione, L’Allegria, che è divenuta presto una hit estiva lo scorso anno: “Io avevo questa canzone nel cassetto e gli ho detto: ‘Ti mando un pezzo’. Mi sembrava giusto“.

Jovanotti e Gianni Morandi: nuova collaborazione in vista?

Una clip, a seguire, ripercorre le grandissime emozioni del Festival di Sanremo 2022, che ha visto proprio Jovanotti ospite a sorpresa sul palco dell’Ariston nella serata delle cover.

In quell’occasione, infatti, il cantante duettò assieme a Gianni Morandi sulle note di un medley dei loro più grandi successi: l’esibizione alla fine valse loro la vittoria nella serata delle Cover.

Al termine della clip Jovanotti racconta la perfetta sintonia instaurata con il collega e anticipa un’imminente, futura collaborazione che li vedrà nuovamente insieme: “Con Morandi ci divertiamo molto insieme. L’altro giorno gli ho mandato un pezzo nuovo scritto per lui, gli è piaciuto molto. Ci vedremo in studio da me“.