Lo Show dei Record, Gerry Scotti conduce l’ultima puntata: gli ospiti e le anticipazioni

Lo Show dei Record va in onda per l'ultima volta su Canale5 con Gerry Scotti. Le anticipazioni e gli ospiti dell'appuntamento in onda domenica 10 aprile 2022.

Il sesto ed ultimo appuntamento con l’avvincente trasmissione va in onda domenica 10 aprile 2022 ovviamente su Canale 5. A condurre a partire dalle ore 21:30 circa ci sarà ovviamente Gerry Scotti che gestirà con sapienza e simpatia tutte le bizzarre ed ardue performance che i concorrenti cercheranno di mettere a segno per battere i record più impensabili del mondo. La trasmissione si tiene per l’ultima volta dallo Studio 11 di Cologno Monzese con lo spazio dall’Autodromo di Monza dedicato invece alle prove per così dire più ingombranti.

Le anticipazioni di ciò che accadrà nell’ultima puntata de Lo Show dei Record nella quale ad aiutare il conduttore ci saranno ancora per una volta Umberto Pelizzari e il giudice del Guinness World Records Alan Pixsley, coadiuvati dai certificatori di record Lorenzo Veltri e dell’inglese Sofia Greenacre e dall’immancabile Marco Frigatti, ai quali si aggiunge lo sportivo della puntata ed un superospite che premierà los tesso conduttore.

Lo Show dei Record: l’ultimo appuntamento in onda su Canale 5

Domenica 10 aprile 2022 su Canale 5 viene trasmessa l’ultima puntata del programma che premia i record più impensabili ed assurdi. Il pubblico de Lo Show dei Record sarà collegato ai teleschermi a partire dalle ore 21:30 circa per gustarsi le nuove formidabili gesta introdotte da Gerry Scotti.

Ad aiutarlo torna per l’ultima volta la folta squadra capitanata dall’inviato Umberto Pelizzari e dal giudice del Guinness World Records Alan Pixsley, aiutati dai certificatori di record Lorenzo Veltri e dell’inglese Sofia Greenacre pronti ad entrare in studio o nell’Autodromo di Monza per ufficializzare l’esito delle prove.

Lo Show dei Record: gli ospiti della puntata finale

L’ultima puntata della trasmissione è pronta a stupire il pubblico che guarderà con il fiato sospeso tutte le prove dei concorrenti arrivati in studio da ogni parte del mondo.

A sostenere una nuova divertente prova ci sarà il nuovo ospite Vip di puntata che in questo caso sarà l’ex portiere dell’Inter e della Nazionale Italiana di Calcio Walter Zenga.

A fare il paio con la sua partecipazione ci sarà anche Iva Zanicchi, con la cantante che si presterà alla premiazione del conduttore della trasmissione.