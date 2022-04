Marine Le Pen candidata per le elezioni in Francia: chi è la diretta sfidante di Emmanuel Macron

Marine Le Pen è tra i candidati per le elezioni presidenziali che si terranno quest'anno in Francia. La storia della presidente del Rassemblement National, partito di estrema destra.

Domenica 10 aprile in Francia si terrà il primo turno delle presidenziali, momento in cui sarà scelto il nuovo leader del paese. Tra i candidati – che quest’anno sono ben otto uomini e quattro donne – ci sono anche il presidente uscente Emmanuel Macron e la leader del partito di estrema destra Marine Le Pen (prima chiamato Fronte Nazionale e oggi noto come Rassemblement National).

Marine Le Pen, chi è la leader del Rassemblement National

Si avvicina il primo turno delle presidenziali francesi, momento in cui sarà scelto il successore di Emmanuel Macron come leader del paese. Quest’anno sono ben 12 i candidati tra cui potranno scegliere i cittadini – tra cui otto uomini e quattro donne – e tra questi c’è anche Marine Le Pen.

Nata a Neuilly-sur-Seine nel 1968, la donna è la terzogenita del fondatore ed ex leader del Fronte Nazionale (oggi noto come Rassemblement National) Jean-Marie Le Pen. Laureata in giurisprudenza, dal 1998 al 2004 è stata Consigliere regionale di Nord-Pas-de-Calais per lo stesso partito fondato dal padre.

Nell’aprile del 2003 è diventata vicepresidente del partito e nel 2004 è diventata Consigliere regionale di Île-de-France (regione storica del paese nota in Italia come Isola di Francia).

La sua carriera ha anche visto la vittoria del seggio parlamentare a Strasburgo alle elezioni europee dello stesso anno.

Dopo le dimissioni del padre (avvenute nel gennaio del 2011), Marine Le Pen è stata eletta Presidente del Fronte Nazionale. Questo le ha permesso nel 2012 di candidarsi per la prima volta alle presidenziali francesi – vinte infine da François Hollande.

Nel 2017 ha tentato di nuovo l’impresa, andando al ballottaggio con Emmanuel Macron (con il partito centrista La République en marche) – che poi ha vinto le elezioni diventando il più giovane presidente della Francia nella storia.

Quest’anno i cittadini francesi sono chiamati alle urne per eleggere il nuovo leader del paese e – come anticipato – tra i candidati figurano sia Marine Le Pen che il presidente uscente.

Elezioni Francia 2022: quando si terranno le presidenziali

Come anticipato, quest’anno sono dodici i candidati alle presidenziali francesi, con il primo turno fissato il 10 aprile. Nella lista sono presenti otto uomini – tra cui il presidente uscente Emmanuel Macron – e quattro donne compresa Marine Le Pen.

Se nessuno otterrà la maggioranza assoluta durante le prime votazioni, avverrà un ballottaggio tra i due nomi che hanno ottenuto il maggior numero di voti – che dovrebbe avvenire il 24 aprile.

Oltre la già citata leader del Fronte Nazionale, tra le donne sono candidate: Nathalie Arthaud (per il partito di estrema sinistra Lutte Ouvrière), Anne Hidalgo (per il Partito Socialista) e Valérie Pécresse (per il partito di destra Les Républicains).

Per quanto riguarda invece i candidati uomini, oltre il presidente uscente, troviamo: Nicolas Dupont-Aignan (esponente di estrema destra per il Debout la France), Yannick Jadot (in corsa con i Verdi), Jean Lassalle (esponente di Résistons), Jean-Luc Mélenchon (candidato con il partito della sinistra radicale), Philippe Poutou (esponente di estrema sinistra per il Nuovo Partito Anticapitalista), Fabien Roussel (in corsa con il Partito Comunista) e Eric Zemmour (giornalista candidato con il partito di estrema destra Reconquêt).