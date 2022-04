Roberto Bolle verso il ritiro dalle scene? A Verissimo il ballerino chiarisce il suo futuro nella danza

Alto rappresentante della danza italiana nel mondo, Roberto Bolle si racconta oggi pomeriggio a Verissimo per la prima volta. Il ballerino ha ripercorso la sua carriera sulle punte, segnata anche da un infortunio risalente a 12 anni fa e che ha rischiato di allontanarlo dalle scene. Parlando dell’ipotesi ritiro, l’étoile spiega gli scenari legati al suo futuro professionale: le confessioni a Silvia Toffanin.

Roberto Bolle e l’infortunio che ha messo a rischio la sua carriera

Nel salotto di Verissimo è ospite per la prima volta Roberto Bolle, uno dei più importanti rappresentanti della danza italiana in giro per il mondo.

L’étoile della Scala di Milano si racconta a cuore aperto ai microfoni di Silvia Toffanin, ripercorrendo la sua carriera e ricordando un brutto infortunio risalente al 2010. Un intoppo che ha rischiato di compromettere il suo percorso artistico: “Ho avuto un infortunio importante 12 anni fa, è stato molto difficile ritornare in scena a ballare, non sapevo se ce l’avrei fatta. Sono tornato dopo pochi mesi a ballare anche alla Scala, ma ci è voluto poi un anno per sentire il mio corpo e ritrovare un equilibrio“.

Il ballerino spiega come il fisico delle persone cambi repentinamente di anno in anno e, anche lui, ha dovuto fare i conti con tali cambiamenti: “Il fisico comunque cambia sempre e dobbiamo curarlo al massimo: quello che poi si vede in scena è il frutto di tanto lavoro che c’è dietro.

Però mi dà talmente tanta gioia essere sul palcoscenico e poter vivere le emozioni della danza, che ne vale completamente la pena“.

Roberto Bolle verso il ritiro dalle scene? Il ballerino fa chiarezza

Parlando della sua carriera e dell’ipotesi ritiro, Roberto Bolle ha voluto fare chiarezza spiegando come al momento non sia assolutamente intenzionato ad abbandonare le scene: “Per adesso no, perché sono felice di stare in scena.

Non saprei, in questo momento sono in un momento di ascolto, voglio godermi al massimo quello che faccio“.

Il palco e la danza gli hanno insegnato a dare maggior importanza alle piccole cose di tutti i giorni, assaporandone la bellezza. E si dice ancora carico e determinato a proseguire il suo percorso artistico, nonostante gli anni che passano e l’età che avanza: “Quello che ho imparato negli anni è assaporare di più, dare più valore alle cose, non lasciarle passare. Quindi in tutti questi bei momenti sul palco cerco di riceverne il massimo a livello emotivo.

So che non sarà per sempre e l’età avanza, però non c’è una data né un momento“.