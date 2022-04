Sposo scoppia in lacrime al matrimonio in Florida: il dolcissimo gesto della figliastra prima delle nozze

Uno sposo della Florida era intento a vivere il suo giorno più importante le nozze con la sua amata, inconsapevole che avrebbe ricevuto una sorpresa speciale. Proprio prima delle celebrazioni, la figliastra dell’uomo gli ha chiesto di adottarla durante un servizio fotografico. L’uomo non è riuscito a trattenere le lacrime dalla commozione.

Lo sposo si commuove dopo che la figliastra gli chiede di diventare il suo papà

Adam Hansen, 30 anni, stava per convolare a nozze con la 27enne Brianna, ma non poteva sapere che per lui era in serbo un’altra grandissima emozione . Prima della cerimonia, lo sposo ha preso parte a un servizio fotografico con la figlia di lei, McKinley (6 anni), a quanto pare molto legata allo stesso Adam.

Vestita con un abitino in tulle bianco, apposta per l’occasione, la piccola si è presentata con in mano un documento di adozione preparato insieme alla mamma mesi prima. La bambina ha chiesto ad Adam di diventare il suo papà in via ufficiale. Secondo quanto riportato dalle fonti estere, da anni i due condividevano un rapporto speciale, un’alchimia particolare al punto che McKinley vede in lui una figura paterna. Adam è riuscito a trattenere le lacrime mentre leggeva il documento, stringendo poi a sé quella che, di lì a poco, sarebbe diventata ufficialmente sua figlia.

La reazione dello sposo alla toccante richiesta della sua figliastra

Il bellissimo rapporto che ha sempre legato Adam alla sua figliastra, ora figlia legittima, è testimoniato dalla reazione dello sposo al documento di adozione: nel video mostrato dal programma Today, Hansen dice tra le lacrime “Mi piacerebbe essere tuo padre per sempre. Ti amo tanto“. Secondo quanto riporta il Daily Mail, la madre della bambina invece avrebbe detto: “Se oggi divento un Hansen, è giusto che anche lei diventi una Hansen“.

Toccanti parole che sanciscono un legame destinato forse a durare per sempre.

La donna, inoltre, ha rivelato di essersi accorta da tempo del legame speciale che esisteva tra McKinley e suo marito e di aver preparato le carte mesi prime del matrimonio, per fare una sorpresa ad Adam. Su Instagram, riferisce la fonte, la donna ha raccontato le emozioni di quel giorno: “È stato come se le loro anime si fossero riconosciute. Credo che sia venuta in questo mondo con il titolo di papà lasciato vuoto al solo scopo che Adam lo riempisse“. Una storia toccante e un giorno doppiamente indimenticabile per Adam Hansen.