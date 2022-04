Stefano De Martino di nuovo insieme a Belen Rodriguez? A Verissimo l’ex ballerino alimenta il mistero

A Verissimo Silvia Toffanin vuole vederci chiaro sul gossip degli ultimi mesi: il presunto ritorno di fiamma tra Belén Rodriguez e Stefano De Martino. La conduttrice rivolge al ballerino, suo ospite oggi pomeriggio in video-collegamento, la domanda che ancora non trova risposte: il riavvicinamento è vero o solo presunto? Tuttavia il giudice di Amici glissa le curiosità della conduttrice con risposte vaghe.

Stefano De Martino e il gossip su Belén: Silvia Toffanin vuole vederci chiaro

Il gossip sul presunto riavvicinamento tra Stefano De Martino e Belén Rodriguez tiene banco oggi pomeriggio a Verissimo.

Silvia Toffanin ha avuto l’ex ballerino come suo ospite in video-collegamento, parlando con lui della sua carriera e del suo ruolo di giudice ad Amici. Tuttavia la curiosità sul possibile ritorno di fiamma con la showgirl è evidente e, anche in studio, tutto il pubblico desidera sapere la verità.

“Allora Stefano, sono arrivata al momento del domandone, aiutami, lo faccio per la gente a casa che vuole sapere“: così Silvia Toffanin dallo studio anticipa l’argomento caldo dell’intervista. “Ti aiuto come posso” risponde De Martino pronto ad affrontare la spinosa questione. La conduttrice punta dritta al sodo: “Ti faccio un nome: Belén“.

La risposta dell’ex ballerino scatena le risate in studio: “La conosco“. Intavolata la questione, la Toffanin introduce il gossip chiedendogli la propria versione dei fatti: “Scrivono di un riavvicinamento, solo tu ci puoi dire la verità“.

Stefano De Martino glissa l’argomento: “Andrei avanti“

Stefano De Martino affronta la questione ma, sin da subito, appare vago nelle risposte spiegando: “Ti rispondo sinceramente, non perché voglia fare mistero di nulla. È che ho una sana abitudine da un po’ di anni a non parlare di queste cose, ma semplicemente perché ho capito sulla mia pelle che, per tutelare tutti i miei affetti compreso mio figlio, conviene non aggiungere altro a tutto quello che scrivono le persone“.

De Martino rimbalza dunque le curiosità della conduttrice, spiegando di non voler ulteriormente rinvigorire la fiamma del gossip: “Allora già siccome si scrive tanto, io glisserei e andrei avanti. Ma semplicemente perché non credo sia salutare alimentare questo tipo di notizie, quindi se ne faranno una ragione“. La conduttrice resta a mani vuote, senza risposte certe, ma con l’augurio che tutto possa andare per il meglio: “Tutti sognano il lieto fine, qua siamo tutti romantici, però quel che sarà sarà“.

“Sottoscrivo” conferma l’ex ballerino.