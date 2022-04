Domenica In pronta a sbarcare in prima serata: Mara Venier pronta a celebrare una lunga edizione di successi

Domenica In sarebbe pronta a festeggiare i successi di questa lunga edizione con una prima serata in onda su Rai1. Le indiscrezioni sul programma di Mara Venier.

Il programma giunto alla 46esima edizione sta raccogliendo un successo dopo l’altro dove a farla da padrone è senza dubbio il volto amichevole e rassicurante di Mara Venier. La zia degli italiani ogni domenica pomeriggio apre il suo speciale salotto al pubblico di Rai1 ed ai suoi tanti amici che arrivano in studio per aprire il loro cuore e raccontare le loro esperienze di vita e di carriera. Il clima famigliare che circonda Domenica In è il vero punto di forza di questa edizione da record, con la trasmissione tornata a veleggiare su medie di share che ricordano i fasti degli anni ’90 e pronta ad affrontare gli ultimi due mesi di appuntamenti confermandosi negli ascolti.

In tal senso arriva anche la forte indiscrezione che vorrebbe che la trasmissione sia pronta a festeggiare i successi di questa lunga annata con una puntata speciale da mandare in onda in prima serata ovviamente su Rai1.

Mara Venier prepara una puntata speciale di Domenica In: l’indiscrezione

Quella che sta andando in scena sugli schermi di Rai1 è senza dubbio una delle edizioni più riuscite e seguite di Domenica In. Gli appuntamenti domenicali con la trasmissione condotta da Mara Venier stanno stupendo per costanza e medie di share come non accadeva da tempo e sembra proprio che la rete sia pronta a premiare questi successi con una serata celebrativa.

Ne è convinto TvBlog.it che qualche giorno fa ha lanciato l’indiscrezione dell’arrivo di Domenica In nella prima serata.

Quando potrebbe andare in onda

La zia degli italiani sarebbe infatti pronta a celebrare questa 46esima edizione ricca di successi con un prime time in onda a fine maggio, precisamente venerdì 27. Dovrebbe trattarsi di una vera e propria serata di festa con tanti amici Vip pronti a raggiungere la conduttrice per proporre canti, balli ed interviste tanto apprezzate dal pubblico domenicale della trasmissione.