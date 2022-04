L’isola dei famosi anticipazioni, le coppie si dividono ed entrano in gioco nuovi naufraghi: chi sono

Su Canale5 a partire dalle ore 21:30 di oggi va in onda il primo appuntamento settimanale con il reality condotto da Ilary Blasi. La settima puntata in compagnia dei concorrenti de L’isola dei famosi sarà ricca di emozioni e colpi di scena con il via al più classico dei tutti contro tutti in due squadre avversarie. Il pubblico vedrà infatti lo scioglimento di tutte le coppie che darà vita ad una vera e propria rivoluzione del gruppo in gioco che subirà una nuova perdita dopo l’esito del televoto tra la coppia formata da Clemente Russo e Floriana Secondi e quella appena nata tra Nicolas Vaporidis e Ilona Staller.

La puntata filerà liscia con iìla collaborazione di Alvin e degli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino che commenteranno anche l’ingresso di due nuovi naufraghi pronti a stravolgere gli equilibri della trasmisisone.

L’isola dei famosi: il settimo appuntamento

Lunedì 11 aprile 2022 su Canale 5 va in onda il settimo appuntamento con L’isola dei famosi che cambierà per sempre il modo di vivere questa esperienza dei naufraghi dispersi in Honduras. A partire dalle ore 21:30 circa i fan della trasmissione condotta da Ilary Blasi e con gli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino scopriranno cosa hanno pensato gli autori per sconvolgere le dinamiche del reality.

L’isola dei famosi: le anticipazioni e gli ospiti della settima puntata

Sarà una puntata ricca di colpi di scena quella in onda nella prima serata di Canale5 visto che su Playa Accopiada le cose non saranno più come prima. La conduttrice Blasi chiarirà ai suoi naufraghi che saranno divisi in due gruppi di singoli, con lo scioglimento di tutte le coppie tranne una, per un tutti contro tuti che entusiasmerà il pubblico collegato da casa.

Sarà però lasciata la facoltà ad una coppia di rimanere ancora in gara uniti come prima, chi avrà questo privilegio?

Le anticipazioni di mediasetplay.it riportano anche l’arrivo di due nuovi naufraghi: il conduttore Marco Senise e l’attrice ed ex gieffina Licia Nunez. Spazio poi all’esito del televoto tra le coppie formate da Ilona Staller e Nicolas Vaporidis contro Floriana Secondi e Clemente Russo, con una delle due che andrà a Playa Sgamada.