Million Day estrazioni e Extra numeri vincenti di oggi 11 aprile: combinazioni, cinquina e ora di estrazione

Il primo sorteggio settimanale del gioco del Million Day si tiene nella serata di lunedì 11 aprile 2022 a partire dalle ore 20:30. Le due combinazioni vincenti dell’EXTRA MILLIONDAY e del Million Day faranno compagnia ai giocatori con la possibilità di donare fino ad un massimo di 1 milione di euro. Controllale sul nostro giornale da qualche minuto dopo le ore 20.30.

Nel caso ti fossi perso tutte le estrazioni che seguiamo sul nostro giornale, nei tanti link sotto puoi controllare tutte le estrazioni che si tengono dal lunedì alla domenica suddivisi per Lotteria di appartenenza:

Le statistiche del Million Day

Il gioco del Million Day apre una nuvoa settimana del mese di aprile in compagnia dei suoi concorsi nei quali a farla da padrone saranno le due cinquine vincenti della lotteria.

Insieme ad essa tornano tutti i premi della lotteria nelle differenti categorie di vincita, con la prima che vale ben un milione di euro. I giocatori sperano che lunedì 11 aprile 2022 la lotteria sia più succosa donando loro le soddisfazioni tanto sperate.

Lo scopriremo a partire da qualche minuto dopo le ore 20:30, nuovo orario di estrazione da quando è stato introdotto l’Extra Million Day, con i risultati che saranno visibili su tutte le piattaforme collegate a Lottomatica oltre che ovviamente qui sul nostro giornale.

Per partecipare all’estrazione i tanti giocatori devono mettere a segno una giocata valida, con lo stessp gioco del Million Day che è in grado di donare delle interessanti statistiche che possono guidare le stesse giocate dei suoi giocatori.

Stiamo parlando di quelle statistiche che riguardano i numeri che vengono estratti con minor frequenza, detti ritardatari, e di quelli che vengo estratti con maggior frequenza che sono comunemente detti frequenti.

Million Day, le statistiche: tutti i numeri ritardatari e frequenti della lotteria

Le statistiche del Million Day riescono ad allettare i propri giocatori con una serie interessante di statistiche, che possono divenire degli ottimi spunti da sfruttare per mettere a segno le proprie giocate.

Se per questo gioco il sito ufficiale riesce ad oggi a fornire le statistiche calcolate sulle ultime 50 estrazioni, così non è per il nuovo arrivato Extra Million Day, con le sue statistiche che arriveranno nel momento in qui ci saranno molte più estrazioni a disposizione.

La statistica più evocativa e che si rivela essere più d’ispirazione è rappresentata senza dubbio dai numeri che sono comunemente conosciuti come numeri frequenti o ritardatari, a secondo della loro presenza nelle estrazioni di qualsiasi tipo di lotteria, come accade anche nel caso del Million Day.

Solitamente i numeri ritardatari, quanto quelli frequenti, rappresentano una statistica curiosa e stimolante per i giocatori tanto da spingerli a modificare le giocate che mettono a segno nelle lotterie.

Leggi tutti i maggiori numeri ritardatari e frequenti prima dell’estrazione di oggi lunedì 11 aprile 2022: